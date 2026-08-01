Бон Джові повернувся до фанів після несподіваного повороту на концерті в Нью-Йорку: що сталося

Джон Бон Джові знову вийшов на сцену Madison Square Garden після того, як кількома днями раніше був змушений достроково завершити концерт через проблеми зі здоров'ям. Цього разу виступ виявився особливим, адже на сцені з ним несподівано з'явився легендарний Брюс Спрінгстін.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Page Six .

Повернення на сцену

64-річний рокер завершив дев'ятиденну резиденцію у Нью-Йорку, яка стала частиною його "Forever Tour". Кількома днями раніше музикант був змушений перервати попередній концерт приблизно через 90 хвилин після початку через інфекцію пазух - синуситу.

Перед тим як залишити сцену, артист звернувся до публіки та вибачився за те, що не зміг продемонструвати найкращий виступ.

"Вибачте, мені боляче, і ви не отримуєте від мене найкращого", - сказав Бон Джові.

Водночас він попросив глядачів зберегти квитки та пообіцяв знайти спосіб виправити ситуацію. Уже за кілька днів музикант знову зустрівся з нью-йоркською публікою, завершивши свою резиденцію на культовій арені.

Несподіваний сюрприз для фанів

Головною несподіванкою вечора стала поява Брюса Спрінгстіна. Давні друзі, які обидва походять із Нью-Джерсі, разом виконали пісню "Who Says You Can't Go Hom". Після цього Спрінгстін представив публіці власний хіт "The Promised Land" 1978 року.

Варто зазначити, що сьогодні тур має для Бон Джові особливе значення. Це його перше масштабне повернення до концертної діяльності після операції на голосових зв'язках, яку він переніс 2022 року. За словами музиканта, багаторічні виступи серйозно вплинули на його голос, а відновлення стало для нього непростим випробуванням.

Після дев'яти концертів у Madison Square Garden "Forever Tour" продовжиться в Європі. Наступний виступ Бон Джові запланований на 28 серпня в Единбурзі.