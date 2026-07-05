"Была ограниченная". Горбачева после цветов от Никитина сделала важное заявление о разводе

Что сказала Горбачева о разводе с Никитиным

Недавно Ольга поделилась с подписчиками радостью. Даже после расставания Юрий порадовал экс-избранницу цветами в день годовщины брака. Такой жест вызвал обсуждение в соцсетях.

"Я много лет наблюдала, как его благодарность к прошлым личным или профессиональным отношениям создает такое же прекрасное будущее. И училась", - отметила артистка.

Свой комментарий она дополнила видеороликом со свадебными кадрами. Так экс-пара показала, каким цивилизованным может быть завершение брака.



Часть пользователей была приятно удивлена тем, что бывшие смогли сохранить теплые и уважительные отношения после разрыва. В то же время нашлись и те, кто отнесся к ситуации критически.

Одна из подписниц написала, что паре якобы "не помогли ни вышиванка, ни обряды". Горбачева решила не оставлять этот комментарий без ответа, заявив о стигме в обществе по поводу разводов.

"Стигма общества: развод - это поражение. Я тоже так думала 17 лет назад. Какая я была ограниченная", - заявила она.

Горбачева о разводе (скриншот)

Звезда объяснила, что разрыв может показаться поражением, когда решение принимается через боль. Однако, по ее наблюдениям, даже в таких ситуациях женщины со временем понимают, что это было правильно.

"Развод кажется поражением, потому что нам сказали, что это поражение. Когда мнение повторяется 100 раз, оно становится нашим верованием. Поражение - прожить жизнь в соответствии с чужими верованиями", - подчеркнула она.

Горбачева поделилась отношением к разводу (скриншот)

Что известно об отношениях Горбачевой и Никитина

Пара объявила о разрыве летом 2025 года после 9 лет брака. Это не первое их расставание, ведь они были уже женаты в период с 2007 по 2009 год.

Причиной окончательного развода бывшие назвали завершение романтических отношений и разные взгляды на жизнь. В то же время они продолжают вместе воспитывать двух дочерей.