"Була обмежена". Горбачова після квітів від Нікітіна зробила важливу заяву про розлучення

Що сказала Горбачова про розлучення з Нікітіним

Нещодавно Ольга поділилася з підписниками радістю. Навіть після розставання Юрій потішив ексобраницю квітами у день річниці шлюбу. Такий жест викликав обговорення у соцмережах.

"Я багато років спостерігала, як його вдячність до минулих особистих чи професійних стосунків створює таке саме прекрасне майбутнє. І вчилась", - зазначила артистка.

Свій коментар вона доповнила відеороликом з весільними кадрами. Таким чином експара показала, яким цивілізованим може бути завершення шлюбу.



Частина користувачів була приємно вражена тим, що колишні змогли зберегти теплі та поважні стосунки після розриву. Водночас знайшлися й ті, хто поставився до ситуації критично.

Одна з підписниць написала, що парі нібито "не допомогли ані вишиванка, ані обряди". Горбачова вирішила не залишати цей коментар без відповіді, заявивши про стигму в суспільстві щодо розлучень.

"Стигма суспільства: розлучення - це поразка. Я теж так думала 17 років тому. Яка я була обмежена", - заявила вона.

Горбачова про розлучення (скриншот)

Зірка пояснила, що розрив може здаватися поразкою, коли рішення ухвалюється через біль. Проте, за її спостереженнями, навіть у таких ситуаціях жінки згодом розуміють, що це було правильно.

"Розлучення здається поразкою, бо нам сказали, що це поразка. Коли думка повторюється 100 разів, вона стає нашим віруванням. Поразка - прожити життя відповідно до чужих вірувань", - наголосила вона.

Горбачова поділилася ставленням до розлучення (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про стосунки Горбачової та Нікітіна

Пара оголосила про розрив влітку 2025 року після 9 років шлюбу. Це не перше їхнє розставання, адже вони були вже одружені в період з 2007 по 2009 рік.

Причиною остаточного розлучення колишні назвали завершення романтичних стосунків та різні погляди на життя. Водночас вони продовжують разом виховувати разом двох доньок.