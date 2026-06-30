"Был удивлен". Никита Добрынин поразил признанием о новом Холостяке

Бывший герой романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин поделился отношением к проекту после участия и признался, что давно знаком с новым героем Вячеславом Кравцовым.

Что Добрынин сказал о новом Холостяке

Главным героем 15 сезона стал баскетболист Вячеслав Кравцов. Для ведущего эта новость стала неожиданностью.

"Мы действительно знакомы с ним очень давно. Я был удивлен, когда его анонсировали. Подумал, возможно, это какой-то прикол, он сам это разогнал. А потом смотрю, что на самом деле он - Холостяк. Это очень круто", - отметил он.

Добрынин признался, что они с Кравцовым не обсуждали его участие в проекте. Он убежден, что каждый участник должен пройти свой путь, а критика и хейт вокруг являются традиционной историей.

"Я ему ничего не писал, не приветствовал. Но смотрю, что несется, девушки некоторые млеют. Кто-то его критикует и хейтит. Это вечная история. А потом все смотрят, и снова хейтят, любят. Так и должно быть", - поделился ведущий.



Добрынин также ответил, смог ли бы во второй раз стать главным героем романтического реалити. Такую возможность обсуждали его друзья, но для себя он уже давно определился.

"Я бы, наверное, не пошел, потому что это тогда была интересная мне история. Сейчас мне это совершенно неинтересно. Но и проект, если честно, я не смотрю. Он сейчас не попадает в сферы моих интересов Впрочем, в курсе, конечно, потому что есть соцсети", - признался он.

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Что известно об участии Добрынина в "Холостяке"

Напомним, Никита был участником 9-го сезона шоу, вышедшего в эфир весной 2019 года. В финале он избрал Дашу Квиткову, на которой позже женился. В июле 2021 года у пары родился сын Лев, но уже через несколько лет они развелись.

С тех пор экс-супруги поддерживают связь исключительно по поводу воспитания мальчика. Даша недавно вышла замуж второй раз за футболиста Владимира Бражко, которому удалось построить дружеские отношения с их сыном. Никита подробности личной жизни не раскрывает.