"Був здивований". Нікіта Добринін вразив зізнанням про нового Холостяка

Колишній герой романтичного реаліті "Холостяк" Нікіта Добринін поділився ставленням до проєкту після участі та зізнався, що давно знайомий з новим героєм В'ячеславом Кравцовим.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Добриніна BLIK.UA.

Що Добринін сказав про нового Холостяка

Головним героєм 15 сезону став баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Для ведучого ця новина стала несподіванкою.

"Ми насправді знайомі з ним дуже давно. Я був здивований, коли його анонсували. Подумав, можливо, це якийсь прикол, він сам це розігнав. А потім дивлюся, що насправді він - Холостяк. Це дуже круто", - зазначив він.

Добринін зізнався, що вони з Кравцовим не обговорювали його участь у проєкті. Він переконаний, що кожен учасник має пройти власний шлях, а критика та хейт навколо є традиційною історією.

"Я йому нічого не писав, не вітав. Але дивлюся, що несеться, дівчата деякі мліють. Хтось його критикує і хейтить. Це вічна історія. А потім всі дивляться, і знову хейтять, люблять. Так і має бути", - поділився ведучий.



Добринін також відповів, чи міг би вдруге стати головним героєм романтичного реаліті. Таку можливість обговорювали його друзі, однак для себе він уже давно визначився.

"Я б, напевно, не пішов, бо це була тоді мені цікава історія. Зараз мені це абсолютно нецікаво. Але і проєкт, якщо чесно, я не дивлюся. Він зараз не підпадає у сфери моїх інтересів Втім, в курсі, авжеж, тому що є соцмережі", - зізнався він.

Нікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)​​​​​​​

Що відомо про участь Добриніна в "Холостяку"

Нагадаємо, Нікіта був учасником 9-го сезону шоу, яке вийшло в ефір навесні 2019 року. У фіналі він обра Дашу Квіткову, з якою пізніше одружився. У липні 2021 року у пари народився син Лев, але вже за кілька років вони розлучилися.

Відтоді експодружжя підтримує зв'язок виключно щодо виховання хлопчика. Даша нещодавно вийшла заміж вдруге за футболіста Володимира Бражка, якому вдалося побудувати дружні взаємини з їхнім сином. Нікіта подробиці особистого життя не розкриває.