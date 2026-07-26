"Бывает, эмоции берут верх". Горбунов раскрыл правду о характере Боклана

Актер и продюсер Юрий Горбунов откровенно рассказал, какой на самом деле народный артист Украины Станислав Боклан, которому приписывают "непростой характер". По словам телеведущего, они дружат уже почти три десятилетия, а недавно вместе создавали фильм "Потяг "Червона Рута".

Что сказал Горбунов о характере Боклана

Продюсер знаком с актером почти 30 лет. Сначала их связывала только дружба, а потом они начали работать вместе над кинопроектами.

"После института пять лет работал в Ивано-Франковском театре, а когда приехал в столицу, режиссер Семен Горов (мы вместе учились) пригласил меня сняться в одном из своих клипе. Именно там мы и встретились. С тех пор дружим", - вспомнил Юрий.

Он не стал возражать, что Боклана действительно называют человеком с непростым характером. В то же время подчеркнул, что для творческих людей это вполне естественно.

"Конечно, он эмоционален. Бывает, мы можем поспорить даже на повышенных тонах. Но это исключительно о работе. Когда все хотят сделать хорошую картину, без творческих споров не обходится", - признался Горбунов.

Какой характер у Боклана (скриншот)

"Молодежь к нему прислушивается"

В то же время, он подчеркнул, что очень ценит опыт Боклана. Он часто предлагает решения, о которых другие участники команды даже не задумывались, а младшие коллеги внимательно прислушиваются к его советам.

"Я очень ценю Стаса за его опыт. Иногда он подсказывает такие вещи, о которых мы даже не думали. Молодежь к нему прислушивается. Бывает, конечно, что эмоции одерживают верх, но я к этому отношусь спокойно. Мне вообще легко понять актеров, потому что я сам актер - по эту сторону баррикады", - рассказал Юрий.

Отдельно Горбунов высказался об атмосфере на съемочной площадке. Он отметил, что кино создается командой, где важна роль каждого участника процесса. Однако ключевой фигурой во время съемочного процесса он назвал режиссера.

"До начала съемок есть подготовительный период, когда все выражают свои идеи, спорят, предлагают решения. Но когда начинаются съемки, решающее слово за режиссером, потому что он видит весь фильм. Понимает, как все это сложится в единую историю", - отметил он.

Горбунов о работе на площадке и Боклане (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)