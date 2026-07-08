Денисенко заговорила о зависти коллег и друзей: "Было очень больно"

По словам Денисенко, зависть сопровождала ее на протяжении творческого пути, а самыми болезненными стали ситуации, когда она почувствовала ее от людей из своего близкого окружения.

"Зависти в моей жизни было очень много. Бывало, что мне завидовали даже очень близкие друзья", - призналась артистка.

Она рассказала, что всегда пыталась воспринимать подобные ситуации спокойно, считая, что собственным примером может мотивировать других.

Однако потом поняла, что некоторые отношения уже невозможно спасти.

"Это было больно, но в то же время хорошо, что все стало настолько очевидно", - отметила Денисенко.

Знаменитость также призналась, что до сих пор имеет разочарование, о которых не готова говорить публично.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

В то же время, она сознательно не хочет зацикливаться на негативном опыте.

"Да, мне сделали больно, но я не хочу на этом сконцентрироваться. Я хочу идти дальше", - сказала она.

Несмотря на это, Наталья уверена, что даже болезненные события имеют свой смысл.

"Мне настолько больно сделали и настолько это было несправедливо, что сегодня я могу испытывать только благодарность этим людям. Потому что верю, что именно так Бог и Вселенная показали, с кем мне не по пути", - пояснила актриса.

В то же время, она призналась, что сегодня не может назвать кого-то из представителей украинского шоубизнеса своим ближайшим другом.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

По ее словам, у нее хорошие знакомые и давние подруги еще с детства, однако наибольшую поддержку сейчас она получает от своего любимого Юрия и сына.

"Сейчас моя самая большая поддержка и опора - это Юрий. И мой сынишка, которого я люблю безгранично", - подытожила звезда.