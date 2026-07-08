Денисенко заговорила про заздрість колег і друзів: "Було дуже боляче"

За словами Денисенко, заздрість супроводжувала її протягом творчого шляху, а найболючішими стали ситуації, коли вона відчула її від людей зі свого близького оточення.

"Заздрощів у моєму житті було дуже багато. Бувало, що мені заздрили навіть дуже близькі друзі", - зізналася артистка.

Вона розповіла, що завжди намагалася сприймати такі ситуації спокійно, вважаючи, що власним прикладом може мотивувати інших.

Однак згодом зрозуміла, що деякі стосунки вже неможливо врятувати.

"Це було боляче, але водночас добре, що все стало настільки очевидним", - зазначила Денисенко.

Знаменитість також зізналася, що й досі має розчарування, про які не готова говорити публічно.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Водночас вона свідомо не хоче зациклюватися на негативному досвіді.

"Так, мені зробили боляче, але я не хочу на цьому концентруватися. Я хочу йти далі", - сказала вона.

Попри це, Наталка переконана, що навіть болючі події мають свій сенс.

"Мені настільки боляче зробили й настільки це було несправедливо, що сьогодні я можу відчувати лише вдячність до цих людей. Бо вірю, що саме так Бог і Всесвіт показали, з ким мені не по дорозі", - пояснила акторка.

Водночас вона зізналася, що сьогодні не може назвати когось із представників українського шоубізнесу своїм найближчим другом.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

За її словами, у неї є хороші знайомі та давні подруги ще з дитинства, однак найбільшу підтримку зараз вона отримує від свого коханого Юрія та сина.

"Зараз моя найбільша підтримка й опора - це Юрій. І мій синочок, якого я люблю безмежно", - підсумувала зірка.