87-летняя актриса рассказала о романе с адвокатом, который моложе ее на 25 лет

87-летняя украинская актриса Лариса Кадочникова впервые рассказала о новом мужчине, который моложе ее на 25 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.

Что известно о новом муже Кадочниковой

Ее избранник - успешный адвокат Андрей, которому сейчас 62. Они не узаконивали отношения официально, однако уже шесть лет живут в гармоничном гражданском браке.

Актриса поделилась, что этот союз стал для нее важным изменением.

"Да, он действительно моложе. Красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им. Как мы познакомились? Он помогал мне с юридическими вопросами после смерти второго мужа. А потом как-то сами собой сблизились", - поделилась Лариса.

Лариса Кадочникова с новым мужем (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova.2025)

"Но он человек непростой - мне вообще по жизни попадаются мужчины с характером. Ильенко, например, тоже в чем-то был довольно жестким. Когда я звонила Андрею на работу, а он говорил, что занят, сразу же клала трубку - без обид, уважаю границы", - добавила она.

Об официальном оформлении отношений пара пока не думает.

"Мы вместе уже шесть лет. Официально пока не оформляли отношений. Не знаю, посмотрим, как будет. Со временем я поняла, что штамп в паспорте - не главное. Важнее, что происходит в отношениях", - добавила артистка.

Предыдущие браки актрисы

В жизни Кадочниковой было два брака. Ее первым мужем стал легендарный Юрий Ильенко - режиссер, оператор и один из самых ярких представителей украинского поэтического кино.

Они прожили вместе 18 лет, но разошлись непросто. Несмотря на это, актриса сохранила к нему благодарность.

"Мы могли бы расстаться красиво, но, к сожалению, не получилось. После развода даже не здоровались. Он хотел делить квартиру, и только ценой страшного скандала я сумела ее отстоять. А вот машину, деньги, дачу - забрал себе. По благородству он должен был оставить все мне: не я же уходила из семьи. Но я все простила. Он был слишком талантливым человеком, чтобы держать в памяти обиды. Осталась только благодарность судьбе за то, что мне выпало жить и работать с таким человеком", - рассказала знаменитость.

Лариса Кадочникова (фото: facebook.com/larisa.kadocnikova.2025)

Лариса говорит, что была музой для Ильенко, а он, по ее словам, искренне ее любил.

"Мы сделали вместе много прекрасного. Мне очень жаль, что его больше нет - он был одним из выдающихся украинских режиссеров и гениальным оператором. Я была его музой, он любил меня", - поделилась Кадочникова.

Особенно запомнилась ей реакция матери, когда она впервые познакомилась с Юрием.

"Моей маме Юра сразу очень понравился. Когда впервые пришел к нам в гости, сказала мне: "Лариса, если он сделает тебе предложение - не раздумывай ни секунды. Это благородный человек, необыкновенный. С ним ты будешь счастлива". А второй раз, когда он пришел, - действительно сделал предложение", - вспоминает звезда.

Кадр из фильма "С чистого листа"

Вторым мужем Кадочниковой стал Михаил Саранчук, тогдашний директор Театра имени Леси Украинки, в котором актриса работает с 1964 года.

Их супружеская жизнь длилась почти три десятилетия, до смерти Саранчука в 2014-м.