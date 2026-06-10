Из "Очень страшного кино" вырезали шутку про Меланию Трамп: звезда фильма раскрыла детали

Какая сцена не попала в "Очень страшное кино 6"

В новом фильме героиня Фэрис предстает в образе сторонницы консервативных взглядов. По ее словам, она хотела сделать персонаж максимально карикатурным и даже предлагала сценаристам добавить намеки на движение MAGA.

"Я всегда настаивала на том, чтобы Синди стала типичной сторонницей MAGA, такой, которую можно было увидеть возле "Волмарта" во время карантина, когда она устраивала какой-то сумасшедший шум", - отметила она.

В вырезанной сцене Синди сидела в нетрезвом состоянии в своем пикапе и смотрела в зеркало заднего вида. В этот момент она обратилась к себе.

"Будь лучшей, Синди Кэмпбелл. Будь лучшей", - говорила она.

Ферис о вырезанной сцене из "Очень страшного кино" (фото: Getty Images)

Эта реплика была отсылкой к кампании "Be Best", которую Мелания Трамп представила во время первого президентского срока своего мужа.

Фэрис дала понять, что не боялась шутить, ведь франшиза "Страшное кино" всегда славилась провокационным юмором.

"Что ты собираешься делать? Будешь сердиться на Синди? Я снимаюсь в самом возмутительном фильме, который когда-либо снимали. Я в нем главная героиня и участвую в реализации этих возмутительных идей. Думаю, я могу позволить себе практически все", - подчеркнула она.

Что известно о компании Be Best

Первая леди запустила инициативу в 2018 году. Ее главной целью была поддержка благополучия детей и подростков, а также борьба с кибербуллингом.

Во время презентации первая леди призвала взрослых учить детей ответственно пользоваться социальными сетями, уважать других и выбирать слова с умом.

В то же время проект неоднократно становился объектом критики из-за поведения Дональда Трампа в соцсетях, который часто резко высказывался в адрес своих оппонентов.

После возвращения в Белый дом в 2025 году Мелания пообещала обновить инициативу, сосредоточив ее на безопасности детей в интернете, борьбе с распространением вредного цифрового контента и поддержке детей из уязвимых социальных категорий.

Мелания Трамп (фото: Getty Images)

Чем впечатляет "Очень страшное кино 6"

Напомним, в июне стартовал показ культовой пародийной франшизы, которая высмеивает самые популярные фильмы ужасов и поп-культуру. Возвращение ленты вызвало ажиотаж - только за первый уикенд в мировом прокате удалось собрать 106 миллионов долларов.

В центре сюжета снова знакомые герои - Синди (Анна Фарис), Бренда (Регина Холл), Шорти (Мерлон Вайанс) и Рэй (Шон Вайанс), которые сталкиваются с новыми абсурдными ситуациями вокруг культового масочного убийцы и современных хоррор-трендов.