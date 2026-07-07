Джуд Лоу сменит амплуа: голливудский актер получил роль, которой еще не было в его карьере

Новое амплуа водителя-беглеца

Новый кинопроект был представлен во время Карловарского международного кинофестиваля. Над сценарием работает Зак Бэйлин, ранее бывший одним из авторов минисериала "Черный кролик", а также присоединился к созданию фильма "Кровавый лидер". Кроме того, он получил номинацию на премию "Оскар" по сценарию к ленте "Король Ричард".

По сюжету главный герой должен выполнить, на первый взгляд, простую задачу - доставить пассажира из одного места в другое. Однако дорогой его ждет ряд опасных испытаний, из-за чего обычная поездка превращается в борьбу за выживание.

Необычный образ актера

Продюсеры отмечают, что будущий фильм позволит увидеть Джуда Лоу в амплуа, к которому зрители не привыкли. По их словам, актер раньше почти не работал в подобных динамичных боевиках, а новый проект должен продемонстрировать еще одну грань его таланта.

Идея фильма родилась после работы над фильмом "Кровавый лидер", где также были масштабные автомобильные погони. В это время Джуд Лоу заинтересовался таким жанром, после чего вместе с продюсерами начал разрабатывать новый проект. Впоследствии Зак Бэйлин создал сценарий, легший в основу будущей картины.



Производством фильма занимается продюсерская компания "Riff Raff Entertainment", соучредителем которой является сам Джуд Лоу.

Что касается окончательного названия ленты и даты ее премьеры, то создатели таких подробностей пока не разглашают.

Что еще известно о Джуде Лоу

Голливудскую звезду по праву можно назвать одним из самых известных британских актеров ХХ века. За свою карьеру он дважды номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Талантливый мистер Рипли" и "Холодная гора".

В то же время на топе своей популярности Лоу оказался благодаря лентам "Шерлок Холмс", "Отпуск по обмену", "Близость", "Молодой Папа", а также франшизам "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" и "Капитан Марвел".

Что же касается личной жизни актера, то она у Джуда Лоу достаточно насыщенная. В частности, в 1997 году актер женился на британской актрисе Сэйди Фрост. В браке родилось трое детей, однако уже в 2003 году супруги развелись.

После этого у него было несколько громких романов, а также был обручен с актрисой Сиенна Миллер. Однако их отношения завершились разрывом. Кроме того, у актера еще двое детей от предыдущих отношений.

До всего 2019 года Лоу женился на психологине Филиппа Коан. Сегодня супруги ведут довольно закрытый образ жизни и редко делятся подробностями семейной жизни. В общем, актер является отцом семи детей.