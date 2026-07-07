Джуд Лоу сменит амплуа: голливудский актер получил роль, которой еще не было в его карьере

Джуд Лоу готовится к новой необычной роли. Обладатель многочисленных престижных наград и номинаций возглавит актерский состав будущего экшн-триллера, где превратится в беглого водителя и окажется в центре опасной истории.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Variety.
Новый кинопроект был представлен во время Карловарского международного кинофестиваля. Над сценарием работает Зак Бэйлин, ранее бывший одним из авторов минисериала "Черный кролик", а также присоединился к созданию фильма "Кровавый лидер". Кроме того, он получил номинацию на премию "Оскар" по сценарию к ленте "Король Ричард".
По сюжету главный герой должен выполнить, на первый взгляд, простую задачу - доставить пассажира из одного места в другое. Однако дорогой его ждет ряд опасных испытаний, из-за чего обычная поездка превращается в борьбу за выживание.
Продюсеры отмечают, что будущий фильм позволит увидеть Джуда Лоу в амплуа, к которому зрители не привыкли. По их словам, актер раньше почти не работал в подобных динамичных боевиках, а новый проект должен продемонстрировать еще одну грань его таланта.
Идея фильма родилась после работы над фильмом "Кровавый лидер", где также были масштабные автомобильные погони. В это время Джуд Лоу заинтересовался таким жанром, после чего вместе с продюсерами начал разрабатывать новый проект. Впоследствии Зак Бэйлин создал сценарий, легший в основу будущей картины.
Производством фильма занимается продюсерская компания "Riff Raff Entertainment", соучредителем которой является сам Джуд Лоу.
Что касается окончательного названия ленты и даты ее премьеры, то создатели таких подробностей пока не разглашают.
Голливудскую звезду по праву можно назвать одним из самых известных британских актеров ХХ века. За свою карьеру он дважды номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Талантливый мистер Рипли" и "Холодная гора".
В то же время на топе своей популярности Лоу оказался благодаря лентам "Шерлок Холмс", "Отпуск по обмену", "Близость", "Молодой Папа", а также франшизам "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда" и "Капитан Марвел".
Что же касается личной жизни актера, то она у Джуда Лоу достаточно насыщенная. В частности, в 1997 году актер женился на британской актрисе Сэйди Фрост. В браке родилось трое детей, однако уже в 2003 году супруги развелись.
После этого у него было несколько громких романов, а также был обручен с актрисой Сиенна Миллер. Однако их отношения завершились разрывом. Кроме того, у актера еще двое детей от предыдущих отношений.
До всего 2019 года Лоу женился на психологине Филиппа Коан. Сегодня супруги ведут довольно закрытый образ жизни и редко делятся подробностями семейной жизни. В общем, актер является отцом семи детей.