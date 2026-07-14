"Есть угрозы": Винник назвал основную причину, которая мешает ему вернуться в Украину

Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения живет в Германии , впервые подробно объяснил, почему до сих пор не приезжает в Украину. По словам артиста, решение связано не только с юридическими вопросами, но и личной безопасностью.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью певца для YouTube-канала "Бескровный подкаст".

Почему певец не решается приехать в Украину

По словам артиста, уехал из Украины он законно, ведь много лет является резидентом Германии, и имел полное право пересечь границу.

Винник не исключает, что мог бы вернуться на Родину, однако опасается, что после этого не сможет вернуться обратно в семью.

"На тот момент, когда я выезжал, я имел право выезжать в качестве резидента Германии. Я уже на тот момент проживал в Германии 25 лет. Я могу приехать, но мне кажется, что я не уеду назад. Я же украинец, но я резидент Германии", - пояснил певец.

Вопросы безопасности

Олег также рассказал, что в последнее время получает угрозы. Именно поэтому он не хочет рисковать и пока остается в Германии.

"Я не хочу об этом много говорить, есть угрозы… Я хочу жить спокойно, чтобы моя семья жила спокойно. Мне не хочется попасть в то время, где тебе угрожают. Это как-то не по-человечески и незаслуженно. Время покажет", - сказал артист.

Что еще известно о выезде певца из Украины

После начала войны имя артиста неоднократно оказывалось в центре громких обсуждений. Его критиковали из-за переезда в Германию, молчания в начале вторжения и исполнения русскоязычных песен.

Дополнительный резонанс вызвали заявления бывшего продюсера Александра Горбенко, который подверг сомнению обстоятельства выезда певца и его слова о помощи украинским военным.

Сам Винник все эти обвинения отрицает.

Детальнее о позиции певца можно узнать из его интервью для РБК-Украина LIFE.