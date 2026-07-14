"Есть угрозы": Винник назвал основную причину, которая мешает ему вернуться в Украину
Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения живет в Германии, впервые подробно объяснил, почему до сих пор не приезжает в Украину. По словам артиста, решение связано не только с юридическими вопросами, но и личной безопасностью.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью певца для YouTube-канала "Бескровный подкаст".
Почему певец не решается приехать в Украину
По словам артиста, уехал из Украины он законно, ведь много лет является резидентом Германии, и имел полное право пересечь границу.
Винник не исключает, что мог бы вернуться на Родину, однако опасается, что после этого не сможет вернуться обратно в семью.
"На тот момент, когда я выезжал, я имел право выезжать в качестве резидента Германии. Я уже на тот момент проживал в Германии 25 лет. Я могу приехать, но мне кажется, что я не уеду назад. Я же украинец, но я резидент Германии", - пояснил певец.
Вопросы безопасности
Олег также рассказал, что в последнее время получает угрозы. Именно поэтому он не хочет рисковать и пока остается в Германии.
"Я не хочу об этом много говорить, есть угрозы… Я хочу жить спокойно, чтобы моя семья жила спокойно. Мне не хочется попасть в то время, где тебе угрожают. Это как-то не по-человечески и незаслуженно. Время покажет", - сказал артист.
Что еще известно о выезде певца из Украины
После начала войны имя артиста неоднократно оказывалось в центре громких обсуждений. Его критиковали из-за переезда в Германию, молчания в начале вторжения и исполнения русскоязычных песен.
Дополнительный резонанс вызвали заявления бывшего продюсера Александра Горбенко, который подверг сомнению обстоятельства выезда певца и его слова о помощи украинским военным.
Сам Винник все эти обвинения отрицает.
Детальнее о позиции певца можно узнать из его интервью для РБК-Украина LIFE.
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