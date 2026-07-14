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"Є погрози": Винник назвав основну причину, яка заважає йому повернутися до України

11:23 14.07.2026 Вт
2 хв
Артист покинув Батьківщину ще 2022 року
aimg Наталя Крижанівська
"Є погрози": Винник назвав основну причину, яка заважає йому повернутися до України Олег Винник (скриншот)
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Олег Винник, який від початку повномасштабного вторгнення живе в Німеччині, вперше детально пояснив, чому досі не приїжджає в Україну. За словами артиста, рішення пов'язане не лише з юридичними питаннями, а й з особистою безпекою.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю співака для YouTube-каналу "Безкровний подкаст".

Більше цікавого: Винник зізнався, хто з українських зірок не відвернувся від нього після переїзду до Німеччини

Чому співак не наважується приїхати в Україну

За словами артиста, виїхав з України він законно, адже багато років є резидентом Німеччини, тож мав повне право перетнути кордон.

Винник не виключає, що міг би повернутися на Батьківщину, однак боїться, що після цього не зможе повернутися назад до родини.

"На той момент, коли я виїздив, я мав право виїздити як резидент Німеччини. Я вже на той момент проживав у Німеччині 25 років. Я можу приїхати, але мені здається, що я не виїду назад. Я ж українець, але я резидент Німеччини", - пояснив співак.

Питання безпеки

Олег також розповів, що останнім часом отримує погрози. Саме тому, за його словами, він не хоче ризикувати та поки залишається в Німеччині.

"Я не хочу про це багато говорити, є погрози… Я хочу жити спокійно, щоб моя сім'я жила спокійно. Мені не хочеться потрапити в той час, де тобі погрожують. Це якось не по-людськи і незаслужено. Час покаже", - сказав артист.

Що ще відомо про виїзд співака з України

Після початку великої війни ім'я артиста неодноразово опинялося в центрі гучних обговорень. Його критикували через переїзд до Німеччини, мовчання на початку вторгнення та виконання російськомовних пісень.

Додатковий резонанс спричинили заяви колишнього продюсера Олександра Горбенка, який поставив під сумнів обставини виїзду співака та його слова про допомогу українським військовим.

Сам Винник усі ці звинувачення заперечує.

Детальніше про позицію співака можна дізнатися з його інтерв'ю для РБК-Україна LIFE.

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