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Илона Гвоздева рассекретила, как ее муж причастен к ВСУ: "Много говорить нельзя"

18:35 19.07.2026 Вс
2 мин
Хореографиня поделилась историей знакомства с любимым и раскрыла, чем он занимается во время войны
aimg Сюзанна Аль Мариди
Илона Гвоздева рассекретила, как ее муж причастен к ВСУ: "Много говорить нельзя" Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
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Украинская хореографиня Илона Гвоздева впервые рассказала, чем во время полномасштабной войны занимается ее муж Иван Хомячук. Раньше он был причастен к кейтерингу, а теперь выполняет тайную работу в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на признание Гвоздевой в YouTube-проекте "Насправді Show".

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Что рассказала Гвоздева о работе мужа

Хороографина призналась, что после начала полномасштабного вторжения ее муж Иван Хомечук сменил вид деятельности.

Как объяснила Илона, раньше любимый занимался кейтеринговым бизнесом, а теперь работает в рядах ВСУ.

В то же время она дала понять, что много о деятельности мужа говорить не может.

"Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой очень много говорить нельзя. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. Ранее он занимался кейтерингом", - отметила Гвоздева.

Илона Гвоздева рассекретила, как ее муж причастен к ВСУ: &quot;Много говорить нельзя&quot;Гвоздева с мужчиной (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

История знакомства пары

Также Илона вспомнила, как началась их история любви. Они познакомились в метро, ​​когда будущий муж придержал для нее дверь.

"Познакомились в метро. Открыл мне дверь. С тех пор не расставались", - рассказала она.

Танцовщица призналась, что ждать предложения пришлось долго. Влюбленные встречались пять лет. В итоге пришлось сделать "намек".

"Это он, мне кажется, надо мной издевался, потому что 5 лет встречаться с женщиной - это такое испытание. Был такой намек, что я просто собрала вещи и ушла. Я вообще такого практикую частенько", - смеясь, сказала Гвоздева.

"Я ему сказала: "Слушай, ты или туда, или сюда. Я молодая, красивая, талантливая. Мне нужно понимать, связываю ли я жизнь с тобой или просто иду дальше". После этого мы поженились", - добавила она.

Гвоздева также подчеркнула, что все свои достижения они с мужем обрели собственным трудом.


Что известно о браке Гвоздевой

Напомним, пара вместе уже 17 лет. Они поженились в 2014 году, а в 2023-м повенчались. Влюбленные воспитывают двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика.

За годы совместной жизни супруги переживали разные кризисы, в частности в прошлом году Илона подала на развод. Она уже не впервые решилась на такой ход, но в итоге им удалось решить отношения.

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