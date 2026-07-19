Ілона Гвоздьова розсекретила, як її чоловік дотичний до ЗСУ: "Багато говорити не можна"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вперше розповіла, чим під час повномасштабної війни займається її чоловік Іван Хом'ячук. Раніше він був дотичний до кейтерингу, а тепер виконує таємничу роботу в ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зізнання Гвоздьової в YouTube-проєкті "Насправді Show".

Що розповіла Гвоздьова про роботу чоловіка

Хороографина зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення її чоловік Іван Хом'ячук змінив вид діяльності.

Як пояснила Ілона, раніше коханий займався кейтеринговим бізнесом, а тепер працює в лавах ЗСУ.

Водночас вона дала зрозуміти, що багато про діяльність чоловіка говорити не може.

"Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку дуже багато говорити не можна. Працює в лавах Збройних сил України. Раніше він займався кейтерингом", - зазначила Гвоздьова.

Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)​​​​​​​

Історія знайомства пари

Також Ілона пригадала, як почалася їхня історія кохання. Вони познайомилися у метро, коли майбутній чоловік притримав для неї двері.

"Познайомилися в метро. Відкрив мені двері. З того часу не розставалися", - розповіла вона.

Танцівниця зізналася, що чекати на освідчення довелося довго. Закохані зустрічалися п'ять років. Зрештою довелося зробити "натяк".

"Це він, мені здається, наді мною знущався, бо 5 років зустрічатися з жінкою - це таке випробування. Був такий натяк, що я просто зібрала речі і пішла. Я взагалі такого практикую частенько", - сміючись сказала Гвоздьова.

"Я йому сказала: "Слухай, ти або туди, або сюди. Я молода, красива, талановита. Мені треба розуміти, чи пов'язую я життя з тобою чи просто йду далі". Після цього ми одружилися", - додала вона.

Гвоздьова також наголосила, що всі свої досягнення вони з чоловіком здобули власною працею.



Що відомо про шлюб Гвоздьової

Нагадаємо, пара разом вже 17 років. Вони одружилися у 2014 році, а у 2023-му повінчалися. Закохані виховують двох дітей - доньку Валерію та сина Домініка.

За роки спільного життя подружжя переживало різні кризи, зокрема минулого року Ілона подала на розлучення. Вона вже не вперше наважилася на такий хід, але зрештою їм вдалося владнати стосунки.