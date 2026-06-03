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Иракли Макацария в третий раз стал отцом: фото из роддома и как назвали дочь

23:35 03.06.2026 Ср
2 мин
Грузинский бизнесмен и его возлюбленная дали девочке необычное имя
aimg Сюзанна Аль Мариди
Иракли Макацария с женой и детьми (фото: instagram.com/maqatsa)

Бывший герой романтического реалити "Холостяк" Иракли поделился радостной новостью с поклонниками. Его жена Лиза Чичуа родила дочь, который родители дали необычное имя.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное сообщение пары в Instagram.

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Как Макацария объявил о пополнении в семье

Грузинский бизнесмен опубликовал совместное сообщение с любимой. В нем пара показала первое фото с дочкой в роддоме.

Демонстрировать лицо девочки влюбленные не стали, но раскрыли ее имя. Не скрывая эмоций, они сразу обратились к новорожденной дочери.

"Кето Макацария - это просто невероятно. Добро пожаловать", - написали они.

Макацария в третий раз стал отцом (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Судя по отметке в публикации, возлюбленная Иракли рожала в клинике в Тбилиси, а сам он с близкими поддерживал ее рядом.

В сториз Иракли показал, как его приветствовали возле роддома. В нескольких видео он появился в медицинской шапочке и халате, после чего его принялись обнимать присутствующие.

Макацария показал кадры с роддома (скриншоты)

Что известно о семейной жизни Макацарии

Напомним, бизнесмен живет и работает в Грузии. В Украине он стал известным после участия в реалити-шоу "Холостяк" в 2016 году.

Свою будущую жену Лизу, которая младше его на 17 лет, Иракли встретил случайно в очереди перед концертом. Так началась их история любви.

В 2022 году он сделал предложение любимой на вершине горы в Тбилиси. Летом того же года они поженились в традиционном грузинском стиле и обвенчались.

В июне 2023-го у пары родился сын Георгий. Макацария тогда присутствовал на родах.

Через несколько лет влюбленные снова порадовали новостью о пополнении в семье. В январе 2025 года Лиза родила дочь Нина.

О третьем ребенке супруги сообщили в декабре прошлого года. Тогда они опубликовали яркий ролик, в котором рассекретили пол ребенка.

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