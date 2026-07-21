ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Кристина Агилера вышла замуж за мужчину, с которым прожила 12 лет

11:43 21.07.2026 Вт
2 мин
Любимый певицы сделал ей предложение более 10 лет назад
aimg Наталия Крижановская
Кристина Агилера вышла замуж за мужчину, с которым прожила 12 лет Кристина Агилера (фото: Getty Image)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Кристина Агилера и ее любимый Мэттью Ратлер наконец-то стали супругами. 45-летняя певица вышла замуж за мужчину, с которым находится в отношениях более 12 лет.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Dailymail.

Больше интересного: 52-летняя звезда Spice Girls Мел Си впервые вышла замуж

История любви пары

Кристина и Мэттью познакомились в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск". Агилера выполняла одну из главных ролей в картине, а Ратлер работал ассистентом продюсера. Впоследствии профессиональное знакомство переросло в роман, и пара начала строить общую жизнь.

В 2014 году Мэттью сделал предложение любимой. Это произошло на День святого Валентина, а свою помолвку пара отметила роскошным бриллиантовым кольцом. Однако свадьбу влюбленные решили не торопиться организовывать.

Уже через год, в 2015-м, Агилера признавалась, что не хочет назначать дату церемонии только ради того, чтобы поскорее жениться. На тот момент у пары было много других планов: они обустраивали общее здание, воспитывали детей, а сама певица готовилась вернуться к активной работе.

За годы отношений Кристина и Мэттью не раз демонстрировали свои чувства на публике. Они вместе появлялись на светских мероприятиях и поддерживали друг друга в важные моменты.

Для Агилеры этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Джорданом Братманом. Их брак продолжался с 2005 по 2011 год. У бывших супругов есть сын Макс, которому сейчас 18 лет.

Новые творческие проекты певицы-легенды

В последние годы певица не так часто выпускает новую музыку. Ее последний полноформатный англоязычный альбом Liberation вышел в 2018 году. В то же время, Агилера продолжает работать над новыми проектами.

Сейчас артистка готовит новый альбом, а также документальный фильм о своей карьере и жизни. По словам Агиллеры, сейчас в ее жизни происходит своеобразная творческая перезагрузка.

Поэтому после 12 лет отношений и более десяти лет помолвки Агилера наконец-то вышла замуж за Ратлера. Влюбленные прошли вместе долгий путь, прежде чем официально стали мужем и женой.

Больше интересного:

Звезда сериала "Участковый с ДВРЗ" больше не холостяк - Владимир Гладкий показал фото со свадьбы

Победитель "МастерШеф" Евгений Клопотенко впервые женился и показал щемящие кадры с праздника

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Певцы
Новости
Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля
Бензин и дизель снова подорожали: актуальные цены на АЗС 21 июля
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилье"