Кристина Агилера вышла замуж за мужчину, с которым прожила 12 лет

Кристина Агилера и ее любимый Мэттью Ратлер наконец-то стали супругами. 45-летняя певица вышла замуж за мужчину, с которым находится в отношениях более 12 лет.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Dailymail .

История любви пары

Кристина и Мэттью познакомились в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск". Агилера выполняла одну из главных ролей в картине, а Ратлер работал ассистентом продюсера. Впоследствии профессиональное знакомство переросло в роман, и пара начала строить общую жизнь.

В 2014 году Мэттью сделал предложение любимой. Это произошло на День святого Валентина, а свою помолвку пара отметила роскошным бриллиантовым кольцом. Однако свадьбу влюбленные решили не торопиться организовывать.

Уже через год, в 2015-м, Агилера признавалась, что не хочет назначать дату церемонии только ради того, чтобы поскорее жениться. На тот момент у пары было много других планов: они обустраивали общее здание, воспитывали детей, а сама певица готовилась вернуться к активной работе.

За годы отношений Кристина и Мэттью не раз демонстрировали свои чувства на публике. Они вместе появлялись на светских мероприятиях и поддерживали друг друга в важные моменты.

Для Агилеры этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Джорданом Братманом. Их брак продолжался с 2005 по 2011 год. У бывших супругов есть сын Макс, которому сейчас 18 лет.

Новые творческие проекты певицы-легенды

В последние годы певица не так часто выпускает новую музыку. Ее последний полноформатный англоязычный альбом Liberation вышел в 2018 году. В то же время, Агилера продолжает работать над новыми проектами.

Сейчас артистка готовит новый альбом, а также документальный фильм о своей карьере и жизни. По словам Агиллеры, сейчас в ее жизни происходит своеобразная творческая перезагрузка.

Поэтому после 12 лет отношений и более десяти лет помолвки Агилера наконец-то вышла замуж за Ратлера. Влюбленные прошли вместе долгий путь, прежде чем официально стали мужем и женой.