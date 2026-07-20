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52-летняя звезда Spice Girls Мел Си впервые вышла замуж: фото и детали свадьбы

14:07 20.07.2026 Пн
3 мин
Артистка удивила не только новым статусом, но и неожиданным выбором свадебного образа
aimg Катерина Собкова
52-летняя звезда Spice Girls Мел Си впервые вышла замуж: фото и детали свадьбы Мел Си с мужем (фото: vogue.co.uk)
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Бывшая участница легендарной группы Spice Girls Мелани Чисхолм, известная как Мел Си, впервые вышла замуж. 52-летняя певица и ее возлюбленный, австралийский манекенщик и продюсер Крис Дингволл, сыграли свадьбу в Великобритании.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Vogue.

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Какой была свадьба Мел Си

Церемония прошла в субботу, 18 июля, в камерном формате. Пара отказалась от масштабного празднования и пригласила только самых близких людей. Свадьба прошла в замке в графстве Камбрия на северо-западе Англии.

Для Мел Си этот день стал особенным не только из-за начала нового этапа в личной жизни, но и из-за присутствия родных. Подружкой невесты стала 17-летняя дочь певицы Скарлет, которую она воспитывает от предыдущих отношений с застройщиком Томасом Старром.

Поддержать артистку пришли и ее бывшие коллеги по Spice Girls. Среди гостей были Эмма Бантон, Мелани Браун и Джерри Халлиуэлл.

Каким было свадебное платье Мел Си

Для свадьбы Мел Си выбрала сдержанный и элегантный образ, созданный ее близкой подругой и бывшей коллегой по группе - дизайнером Викторией Бекхэм.

Певица появилась в длинном платье-комбинации молочно-белого оттенка. Наряд имел легкий силуэт, тонкие бретели и глубокий V-образный вырез. Атласная ткань мягко спадала по фигуре и дополнялась небольшим шлейфом.

Деликатности образу придавало кружево с растительными мотивами, которым были украшены лиф и боковые части платья. Благодаря этому минималистичный наряд выглядел одновременно романтично и изысканно.

В день свадьбы Мел Си сделала ставку на естественность. Она оставила длинные каштановые волосы распущенными, уложив их легкими волнами.

Макияж певицы был исполнен в натуральных оттенках, а завершил образ лаконичный букет из белых цветов и зелени.

Свадебный стиль артистки подчеркнул ее индивидуальность - вместо традиционного великолепия она выбрала элегантность, комфорт и сдержанную роскошь.

Что известно об отношениях Мел Си и Криса Дингволла

Мел Си познакомилась с будущим мужем в 2023 году через приложение для знакомств Raya. На тот момент Крис Дингволл жил в Сиднее, а певица планировала тур по Австралии как диджейка.

Несмотря на расстояние, пара решила продолжить общение. О своих отношениях Мел Си официально рассказала в 2024 году.

В интервью Vogue артистка признавалась, что между ней и Крисом сразу возникла особая близость.

"Мне было 49 лет, когда я встретила Криса, и я была в очень хорошем настроении. У нас было свидание в Австралии, и с тех пор нас тяжело разлучить", - рассказывала певица.

По словам Мел Си, ее муж стал важной частью не только ее жизни, но и дочери Скарлетт.

"Он стал таким замечательным дополнением к моей жизни и жизни моей дочери. Потому что я мать-одиночка. Моей дочери 17, и мы вдвоем - команда. Для любого, кто приходит в наш мир, это будет тяжело, а он просто идеально подходит", - поделилась артистка.

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