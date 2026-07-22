Ксюша Манекен впервые стала мамой: блогерша показала сына и назвала его имя
Блогерша Ксюша Манекен поделилась радостной новостью - она впервые стала мамой. У нее и ее мужа, бизнесмена Андрея Дома, родился сын.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.
Ксюша Манекен родила первенца
Звезда сети опубликовала трогательный кадр из роддома, на котором позирует вместе с новорожденным сыном. Это фото наполнено теплом и любовью, и оно не оставит равнодушным ни одного зрителя.
"Филипп", - лаконично подписала она фото.
Ксюша Манекен родила первенца (фото: instagram.com/maneken007)
Также в Stories Манекен показала лицо малыша, которого нежно держит на руках ее муж.
Мужчина и сын блоггерки (скриншот)
Как отреагировали в сети
В комментариях подписчики засыпали новоиспеченную маму теплыми пожеланиями, желая ей и ребенку, а также легкого нового этапа в жизни:
- "Боже, чудо! Счастье! Будьте самые счастливы!" - отметила актриса Наталья Денисенко
- "Ой, ну все! Слезы счастья, усталости, радости, любви, тепла, бессонницы и любви! Восстановление быстрого и тихого счастья!" - написала Наталья Татаринцева
- "Дорогая, поздравляю! Пусть Филипп растет здоровым! А тебе быстрого восстановления", - отметила блогерша Виктория Маремуха
- "Ксю, поздравляю вас! Пусть растет здоровым!" - отметила блогерша Таня Парфильева
- "Приветствую", - написала Даша Квиткова.
Что известно о Ксюше Манекен
Ксюша Манекен - украинская блогерша и фотограф родом из Кременчуга. В прошлом она работала в эскорте, о чем неоднократно откровенно рассказывала в интервью и соцсетях. Впоследствии Манекен основала собственное брачное агентство.
В 2023 году оказалась в центре внимания после того, как опубликовала фото с отличием от ГУР при содействии военной разведке. Позже она объяснила, что награду получила еще осенью 2022 года, но долгое время не разглашала эту информацию.
О своей беременности Ксюша сообщила в феврале 2026 года. Для нее и ее мужа Андрея этот ребенок стал первенцем. Известно, что избранник блогерши старше ее на 11 лет.
Впоследствии Манекен раскрыла пол будущего ребенка. Она отказалась от традиционного громкого гендер-пати и поделилась трогательным семейным видео. Вместе с мужем и домашним любимцем они открыли хлопушки с цветным конфетти, которые и сообщили главную новость - супруги ждали мальчика.
Во время съемки голубое конфетти изрядно испугало собаку, которая смешно бросилась бежать. Позже Ксюша с юмором заверила подписчиков, что ни один пес во время съемок не пострадал.
Ксюша Манекен с мужчиной (фото: instagram.com/maneken007)
Еще больше интересного: