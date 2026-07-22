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Ксюша Манекен впервые стала мамой: блогерша показала сына и назвала его имя

12:52 22.07.2026 Ср
3 мин
Она поделилась первыми подробностями пополнения в семье
aimg Катерина Собкова
Ксюша Манекен впервые стала мамой: блогерша показала сына и назвала его имя Ксюша Манекен (фото: instagram.com/maneken007)
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Блогерша Ксюша Манекен поделилась радостной новостью - она впервые стала мамой. У нее и ее мужа, бизнесмена Андрея Дома, родился сын.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

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Ксюша Манекен родила первенца

Звезда сети опубликовала трогательный кадр из роддома, на котором позирует вместе с новорожденным сыном. Это фото наполнено теплом и любовью, и оно не оставит равнодушным ни одного зрителя.

"Филипп", - лаконично подписала она фото.

Ксюша Манекен впервые стала мамой: блогерша показала сына и назвала его имяКсюша Манекен родила первенца (фото: instagram.com/maneken007)

Также в Stories Манекен показала лицо малыша, которого нежно держит на руках ее муж.

Ксюша Манекен впервые стала мамой: блогерша показала сына и назвала его имяМужчина и сын блоггерки (скриншот)

Как отреагировали в сети

В комментариях подписчики засыпали новоиспеченную маму теплыми пожеланиями, желая ей и ребенку, а также легкого нового этапа в жизни:

  • "Боже, чудо! Счастье! Будьте самые счастливы!" - отметила актриса Наталья Денисенко
  • "Ой, ну все! Слезы счастья, усталости, радости, любви, тепла, бессонницы и любви! Восстановление быстрого и тихого счастья!" - написала Наталья Татаринцева
  • "Дорогая, поздравляю! Пусть Филипп растет здоровым! А тебе быстрого восстановления", - отметила блогерша Виктория Маремуха
  • "Ксю, поздравляю вас! Пусть растет здоровым!" - отметила блогерша Таня Парфильева
  • "Приветствую", - написала Даша Квиткова.

Что известно о Ксюше Манекен

Ксюша Манекен - украинская блогерша и фотограф родом из Кременчуга. В прошлом она работала в эскорте, о чем неоднократно откровенно рассказывала в интервью и соцсетях. Впоследствии Манекен основала собственное брачное агентство.

В 2023 году оказалась в центре внимания после того, как опубликовала фото с отличием от ГУР при содействии военной разведке. Позже она объяснила, что награду получила еще осенью 2022 года, но долгое время не разглашала эту информацию.

О своей беременности Ксюша сообщила в феврале 2026 года. Для нее и ее мужа Андрея этот ребенок стал первенцем. Известно, что избранник блогерши старше ее на 11 лет.

Впоследствии Манекен раскрыла пол будущего ребенка. Она отказалась от традиционного громкого гендер-пати и поделилась трогательным семейным видео. Вместе с мужем и домашним любимцем они открыли хлопушки с цветным конфетти, которые и сообщили главную новость - супруги ждали мальчика.

Во время съемки голубое конфетти изрядно испугало собаку, которая смешно бросилась бежать. Позже Ксюша с юмором заверила подписчиков, что ни один пес во время съемок не пострадал.

Ксюша Манекен впервые стала мамой: блогерша показала сына и назвала его имяКсюша Манекен с мужчиной (фото: instagram.com/maneken007)

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