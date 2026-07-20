ua en ru
Пн, 20 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

"Удалось удивить". Тышкевич и Томусяк узнали пол первенца (видео)

20:13 20.07.2026 Пн
2 мин
Пара устроила тематическое гендер-пати в стильных украинских образах
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Удалось удивить". Тышкевич и Томусяк узнали пол первенца (видео) Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинские актеры Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич, которые готовятся впервые стать родителями, узнали пол ребенка. Влюбленные показали кадры из гендер-пати и раскрыли, как назовут малыша.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Больше интересного: Клавдия Дрозд призналась, на сколько похудела после родов

Как Томусяк и Тышкевич объявили пол ребенка

Актриса опубликовала трогательное видео с гендер-пати, на котором показала, как они с мужем узнавали, кто скоро появится в их семье.

Екатерина призналась, что результат стал для них неожиданностью. Как выяснилось, они с Валентином представляли себя родителями дочери, но у них будет сын.

"Голосование наших подписчиков показало, что 75% были уверены: у нас будет девочка. Если честно, мы и сами всю жизнь почему-то представляли себя родителями именно девочки. Поэтому тем интереснее, что этой осенью в нашу жизнь придет сын", - написала она.

&quot;Удалось удивить&quot;. Тышкевич и Томусяк узнали пол первенца (видео)У Тышкевич родится сын (скриншот)

Будущие родители обратились к мальчику и раскрыли имя, которое ему выбрали.

"Данелик. Даня. Даниэль. Тебе уже удалось удивить и своих родителей, и нашу аудиторию. Ждем встречи с тобой, наш маленький массипусик", - написала Тышкевич.


Каким было гендер-пати

Для особого события актерская пара выбрала уютную домашнюю атмосферу во дворе и образы в украинском стиле.

"Супер скромный двор превратили в настоящую инстаказку", - поделилась Екатерина.

Для гендер-пати они выбрали образы в похожем стиле. Актриса одела длинное платье-вышиванку, а ее муж - вышитую рубашку и белые шорты.

Локацию украсили цветами, а среди праздничных деталей были торт, согласно которому определяли пол, веганские сладости и специальный стенд, где гости могли сделать свой прогноз.


Что известно об отношениях пары

Напомним, Томусяк и Тышкевич вместе с 2015 года, а поженились в 2019-м.

О предстоящем пополнении они объявили в июне этого года, когда Екатерина была на 5 месяце беременности.

Актриса признавалась, что решение родить ребенка было осознанным. Они серьезно подошли к этому вопросу, в частности консультировались с врачом.

Еще больше интересного:

Беременная Витвицкая растрогала новыми фото

Как Клавдия Дрозд рассекретила пол первенца

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры Звёзды
Новости
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне