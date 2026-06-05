Легендарные "NikitA" и "НеАнгелы" вернутся? Никитин заинтриговал новым заявлением

"NikitA" готовится к новому старту

По словам Никитина, проект "NikitA" почти сформирован и уже совсем скоро может предстать перед публикой в обновленном формате. В то же время продюсер пока не раскрывает деталей относительно будущего состава коллектива.

На вопрос о возможном возвращении бывшей солистки Даши Астафьевой он не дал прямого ответа, оставив интригу для поклонников группы.



Группа "NikitA" (скриншот)

Для "НеАнгелов" будут искать новые голоса

Что касается легендарного дуэта "НеАнгелы", то здесь ситуация другая. Никитин признался, что в ближайшее время планирует провести кастинг для поиска новых участниц.

Продюсер объяснил, что бывшие солистки группы, Слава Каминская и Виктория Смеюха - на сегодня не изъявляют желания возвращаться к совместной работе. Именно поэтому команда рассматривает возможность создания нового состава.

"Группа NikitA сейчас возвращается. Но ничего больше не расскажу! Вы будете приятно удивлены. Если с NikitA уже сформирован почти проект, то с "НеАнгелами" мы открываем кастинг", - пояснил он.

Группа "НеАнгелы" (скриншот)

Возвращение проектов на сцену

Продюсер отметил, что голоса Каминской и Смеюхи были уникальными, однако будущее группы не должно зависеть только от бывших участниц.

По его словам, он очень хочет вернуть бренд "НеАнгелы" в украинский шоубизнес и дать проекту новую жизнь. Окончательное видение обновленной группы еще формируется, но работа над ее возрождением уже ведется.

История успеха групп

Группы "NikitA" и "НеАнгелы" стали одними из самых успешных музыкальных проектов украинского шоубизнеса 2000-х и 2010-х годов. Первые привлекли внимание публики смелыми сценическими образами, провокационными клипами и хитами, которые быстро завоевывали музыкальные чарты. В то же время "НеАнгелы" покорили слушателей мощными голосами солисток и романтическими композициями, которые годами оставались популярными.

Песни группы "НеАнгелы", среди которых "Юра, прости" и "Роман", собирали миллионы просмотров и звучали на ведущих радиостанциях. Коллектив активно гастролировал не только в Украине, но и за рубежом, собирая полные концертные залы.

Что же касается другого проекта Никитина, то девушки также получили международное признание, а их клипы неоднократно попадали в рейтинги самых популярных музыкальных видео.