ua en ru
Пн, 20 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

"Золотой мужчина". Денисенко раскрыла, как делит быт с женихом Савранским

17:43 20.07.2026 Пн
3 мин
Актриса призналась, почему спешит со свадьбой и планирует ли переезд
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Золотой мужчина". Денисенко раскрыла, как делит быт с женихом Савранским Юрий Савранский и Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Наталка Денисенко призналась, не переживает ли по поводу совместного проживание с Юрием Савранским после свадьбы. Актриса рассказала, какие они в быту и почему прекрасно подходят друг другу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пары YouTube-проекту "Тур зірками".

Больше интересного: Наталка Денисенко о свадьбе, материнстве и женском счастье

Что Денисенко рассказала о быте с Савранским

Актриса призналась, не пугает ли ее будущая совместная жизнь с любимым, ведь у них пока не было длительного опыта совместного проживания. Впрочем, по словам Наталки, в бытовых вопросах они оказались очень похожими.

"У нас абсолютно одинаковые привычки. Вообще он золотой мужчина в быту. Вот у меня есть такие пунктики, что не там где-то чашка стоит, не на том месте. Он тоже любит порядок. Все хорошо расставляет", - сказала она.

Юрий со своей стороны добавил, что они уже "немножко жили вместе". Этого было достаточно, чтобы понять - они подходят друг другу.

"Есть какое-то впечатление, все нормально. Я думаю, что мы очень здорово подходим", - отметил он.

&quot;Золотой мужчина&quot;. Денисенко раскрыла, как делит быт с женихом СавранскимДенисенко с женихом (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кроме того, влюбленные ответили, изменится ли их место жительства после свадьбы. Савранский намекнул, что в будущем их ждут определенные перемены.

"У нас есть планы, конечно. Скажем так, семья без переездов невозможна, поэтому да", - поделился Юрий.

Также Денисенко объяснила, почему спешит со свадьбой.

"Я готовлю свой спектакль, поэтому мы в короткие сроки готовимся к свадьбе, чтобы я могла заниматься творчеством, чтобы выпустить своего нового ребенка. После премьеры уже будут все более детальные переезды. Будем рассказывать, приглашать в гости", - сказала она.

А вот раскрывать детали предстоящей свадьбы пара пока не торопится.

&quot;Золотой мужчина&quot;. Денисенко раскрыла, как делит быт с женихом СавранскимДенисенко готовится к свадьбе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что известно о помолвке Денисенко и Савранского

Напомним, радостную новость будущие супруги сообщили 26 июня. Помолвка состоялось у древнего храма Аполлона в турецком городе Сиде.

Тогда пара залюбовала кадрами с предложения, на которых можно увидеть, как Савранский встал на одно колено и попросил руки. Актриса согласилась и продемонстрировала драгоценное кольцо.

&quot;Золотой мужчина&quot;. Денисенко раскрыла, как делит быт с женихом СавранскимСавранский сделал предложение Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Этот брак станет для актрисы вторым. Весной 2025 года она официально развелась с актером Андреем Фединчиком после восьми лет вместе. Бывшие супруги воспитывают сына Андрея.

У Савранского тоже есть опыт семейной жизни. От предыдущих отношений у него дочь и сын. Раньше Наталка рассказывала, как ее приняли дети жениха.

Еще больше интересного:

Наталка Денисенко сделала заявление о брачном контракте с Савранским

Денисенко раскрыла, как сын отреагировал на ее помолвку

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Наталка Денисенко Звезды шоу-бизнеса
Новости
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне