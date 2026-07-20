"Золотой мужчина". Денисенко раскрыла, как делит быт с женихом Савранским

Наталка Денисенко призналась, не переживает ли по поводу совместного проживание с Юрием Савранским после свадьбы. Актриса рассказала, какие они в быту и почему прекрасно подходят друг другу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пары YouTube-проекту "Тур зірками".

Что Денисенко рассказала о быте с Савранским

Актриса призналась, не пугает ли ее будущая совместная жизнь с любимым, ведь у них пока не было длительного опыта совместного проживания. Впрочем, по словам Наталки, в бытовых вопросах они оказались очень похожими.

"У нас абсолютно одинаковые привычки. Вообще он золотой мужчина в быту. Вот у меня есть такие пунктики, что не там где-то чашка стоит, не на том месте. Он тоже любит порядок. Все хорошо расставляет", - сказала она.

Юрий со своей стороны добавил, что они уже "немножко жили вместе". Этого было достаточно, чтобы понять - они подходят друг другу.

"Есть какое-то впечатление, все нормально. Я думаю, что мы очень здорово подходим", - отметил он.

Денисенко с женихом (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Кроме того, влюбленные ответили, изменится ли их место жительства после свадьбы. Савранский намекнул, что в будущем их ждут определенные перемены.

"У нас есть планы, конечно. Скажем так, семья без переездов невозможна, поэтому да", - поделился Юрий.

Также Денисенко объяснила, почему спешит со свадьбой.

"Я готовлю свой спектакль, поэтому мы в короткие сроки готовимся к свадьбе, чтобы я могла заниматься творчеством, чтобы выпустить своего нового ребенка. После премьеры уже будут все более детальные переезды. Будем рассказывать, приглашать в гости", - сказала она.

А вот раскрывать детали предстоящей свадьбы пара пока не торопится.

Денисенко готовится к свадьбе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что известно о помолвке Денисенко и Савранского

Напомним, радостную новость будущие супруги сообщили 26 июня. Помолвка состоялось у древнего храма Аполлона в турецком городе Сиде.

Тогда пара залюбовала кадрами с предложения, на которых можно увидеть, как Савранский встал на одно колено и попросил руки. Актриса согласилась и продемонстрировала драгоценное кольцо.

Савранский сделал предложение Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Этот брак станет для актрисы вторым. Весной 2025 года она официально развелась с актером Андреем Фединчиком после восьми лет вместе. Бывшие супруги воспитывают сына Андрея.

У Савранского тоже есть опыт семейной жизни. От предыдущих отношений у него дочь и сын. Раньше Наталка рассказывала, как ее приняли дети жениха.