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Меган Маркл неожиданно номинировали на одну из главных телевизионных премий

17:00 15.07.2026 Ср
2 мин
Королевское лицо имело свое кулинарное шоу на Netflix, однако оно испытало громкий провал
aimg Наталия Крижановская
Меган Маркл неожиданно номинировали на одну из главных телевизионных премий Меган Маркл (фото: Getty Image)
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова оказалась в центре внимания. Хотя на этот раз повод стал неожиданностью даже для ее поклонников. Несмотря на неудачную судьбу одного из последних проектов, он получил престижное профессиональное признание - отмененное шоу номинировала на премию "Эмми".

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Dailymail.

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Что известно о номинации

Выходившее на Netflix телевизионное шоу "С любовью, Меган" номинировали на премию "Daytime Emmy Awards" в категории "Лучшая программа о стиле жизни". Об этом стало известно после оглашения списка претендентов на награду.

Первый сезон проекта вышел в марте 2025 года. В нем Меган делилась советами по кулинарии, приему гостей и домашнему уюту. Впоследствии Netflix выпустил второй сезон и рождественский спецвыпуск. Однако шоу не смогло обрести популярность среди зрителей и даже не вошло в тысячу самых популярных проектов платформы, а второй сезон занял лишь 1124 место по просмотрам во второй половине 2025 года.

После волны критики и слабых показателей стриминговый сервис закрыл проект в начале 2026 года. Несмотря на это, шоу герцогини неожиданно получило номинацию на одну из самых престижных телевизионных наград.


Через восемь лет после отказа от церемонии

Номинация стала символической еще и потому, что около восьми лет назад Меган Маркл отказалась от участия в церемонии вручения "Эмми". Это произошло вскоре после ее свадьбы с принцем Гарри.

Тогда источники утверждали, что герцогиня сознательно хотела провести границу между своей актерской карьерой и новой ролью старшей представительницы британской королевской семьи.

После переезда в США и отказа супругов от королевских обязанностей в 2020 году, Меган вернулась к работе в медиа. Именно в рамках многомиллионного соглашения с Netflix они с принцем Гарри создали несколько проектов, среди которых и шоу "С любовью, Меган".

Сегодня же герцогиня продолжает развивать собственный бренд As Ever и работает над новыми телевизионными проектами. В частности, в скором времени она появится как приглашенная гостья в австралийском шоу "MasterChef Australia", где участники будут готовить блюда специально для нее.

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