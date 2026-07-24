"Мені боляче": Джон Бон Джові несподівано перервав концерт у Нью-Йорку (відео)
Легенда рок-музики Джон Бон Джові несподівано зупинив концерт у Нью-Йорку. Просто під час виступу артист зрозумів, що не може продовжувати шоу через проблеми зі здоров'ям.
Про це РБК-Україна з посиланням на Deadline.
Концерт завершився після головного хіта
Інцидент стався під час восьмого з дев’яти запланованих концертів гурту Bon Jovi на знаменитій арені Madison Square Garden. Попередньо відомо, що музиканти виступали близько півтори години, однак завершити заплановану програму так і не змогли.
Останньою піснею вечора стала відома композиція "Livin' on a Prayer". Її Джон Бон Джові виконав разом із Петом Монаганом, фронтменом гурту "Train". Через проблеми з голосом частину вокальних партій артисту допомагали виконувати самі глядачі.
Після цього музикант попрощався з публікою та чесно пояснив, чому змушений закінчити концерт раніше. Він вибачився перед шанувальниками й зізнався, що цього вечора не зміг показати себе на повну.
"Мені шкода, мені боляче, і ви не отримуєте від мене найкращого", - сказав він.
Bon Jovi Forever Tour Update— Jerry Braden (@Jerrybraden92) July 24, 2026
July 23, 2026
Jon telling fans to hold onto their tickets for a rescheduled MSG show
WE BELIEVE IN YOU JON
Thank you for still taking the stage tonight and giving your all
Video Credit: Michele Bloom#BonJovi pic.twitter.com/iic7EvhOu6
Що сталося з Джоном Бон Джові
Попри несподіване завершення концерту, артист запевнив фанатів, що цей виступ не скасовують назавжди. За його словами, команда обов'язково знайде можливість провести шоу в інший день. Тому музикант попросив глядачів не викидати свої квитки.
"Не викидайте квиткові корінці, я щось придумаю", - пообіцяв він.
Пізніше представники гурту пояснили, що причиною проблем зі здоров'ям у Бон Джові стала гостра форма синуситу. Саме через це співак не зміг продовжити виступ і був змушений достроково завершити концерт.
Варто зауважити, що для Джона Бон Джові проблеми з голосом - не нова тема. Ще 2022 року музикант переніс операцію на голосових зв'язках, після якої йому довелося тривалий час відновлюватися.
Про складний період у своїй кар'єрі артист розповів у документальному серіалі "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", де поділився подробицями боротьби за можливість знову повноцінно виступати на сцені.