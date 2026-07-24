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"Мені боляче": Джон Бон Джові несподівано перервав концерт у Нью-Йорку (відео)

13:34 24.07.2026 Пт
3 хв
Артисту довелося вибачатися перед публікою
aimg Наталя Крижанівська
"Мені боляче": Джон Бон Джові несподівано перервав концерт у Нью-Йорку (відео) Джон Бон Джові (фото: Getty Images)
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Легенда рок-музики Джон Бон Джові несподівано зупинив концерт у Нью-Йорку. Просто під час виступу артист зрозумів, що не може продовжувати шоу через проблеми зі здоров'ям.

Про це РБК-Україна з посиланням на Deadline.

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Концерт завершився після головного хіта

Інцидент стався під час восьмого з дев’яти запланованих концертів гурту Bon Jovi на знаменитій арені Madison Square Garden. Попередньо відомо, що музиканти виступали близько півтори години, однак завершити заплановану програму так і не змогли.

Останньою піснею вечора стала відома композиція "Livin' on a Prayer". Її Джон Бон Джові виконав разом із Петом Монаганом, фронтменом гурту "Train". Через проблеми з голосом частину вокальних партій артисту допомагали виконувати самі глядачі.

Після цього музикант попрощався з публікою та чесно пояснив, чому змушений закінчити концерт раніше. Він вибачився перед шанувальниками й зізнався, що цього вечора не зміг показати себе на повну.

"Мені шкода, мені боляче, і ви не отримуєте від мене найкращого", - сказав він.

Що сталося з Джоном Бон Джові

Попри несподіване завершення концерту, артист запевнив фанатів, що цей виступ не скасовують назавжди. За його словами, команда обов'язково знайде можливість провести шоу в інший день. Тому музикант попросив глядачів не викидати свої квитки.

"Не викидайте квиткові корінці, я щось придумаю", - пообіцяв він.

Пізніше представники гурту пояснили, що причиною проблем зі здоров'ям у Бон Джові стала гостра форма синуситу. Саме через це співак не зміг продовжити виступ і був змушений достроково завершити концерт.

Варто зауважити, що для Джона Бон Джові проблеми з голосом - не нова тема. Ще 2022 року музикант переніс операцію на голосових зв'язках, після якої йому довелося тривалий час відновлюватися.

Про складний період у своїй кар'єрі артист розповів у документальному серіалі "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", де поділився подробицями боротьби за можливість знову повноцінно виступати на сцені.

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