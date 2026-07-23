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Один страшный диагноз на двоих: звезда "Звездного пути" и его дочь одновременно боролись с раком

10:51 23.07.2026 Чт
3 мин
Рак груди и меланома 4-й стадии - "приговоры", которые услышали самые близкие люди и вместе начали борьбу против болезни
aimg Наталия Крижановская
Один страшный диагноз на двоих: звезда "Звездного пути" и его дочь одновременно боролись с раком Уильям Шатнер в роли капитана Кирка (кадр из сериала "Звездный путь")
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95-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в "Звездном пути", и его дочь Мелани пережили тяжелый период в жизни. Они почти одновременно узнали об онкологических заболеваниях и проходили сложное лечение.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на People.

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Один страшный диагноз на двоих

Как рассказали Шетнеры, в 2022 году 61-летняя Мелани узнала, что имеет рак груди. В следующем году серьезный диагноз услышал и ее отец - у него обнаружили меланому 4 стадии с метастазами в легких и мозге.

Женщине пришлось пройти химиотерапию, операцию и 30 сеансов лучевой терапии. В то же время она признавалась, что больше всего боялась не за собственное здоровье, а за жизнь отца, также оказавшегося перед серьезным испытанием.

Мелани вспомнила, как сложно ей было переживать собственное лечение на фоне болезни отца.

"Я четко помню, как думала: "У меня просто нет сил одновременно лечиться самой и потерять отца", - поделилась она.

Поддержка во время лечения

Уильям Шетнер также столкнулся с тяжелым испытанием. Опухоль он обнаружил на щеке, после чего перенес операцию и в течение двух лет проходил иммунотерапию.

Однако даже в момент собственной борьбы с онкологией актер пытался максимально поддержать дочь. В частности, он решил взять на себя ее расходы, связанные с лечением. Шетнер не хотел, чтобы финансовые вопросы придавали Мелане еще больше переживаний.

"Я не хочу, чтобы ты волновалась о деньгах. Просто присылай мне все счета", - сказал тогда заботливый папа.

Сегодня же Уильям и Мелани полностью здоровы и свободны от рака. Вместе они хотят поддерживать других людей, проходящих через подобные испытания.

Отец и дочь даже запустили подкаст под названием "No Time but Now" ("Нет иного времени, кроме сейчас"). В нем они планируют говорить с медицинскими экспертами и людьми, также победившими рак, и делиться их историями.

Что известно о Уильяме Шетнере

Канадский актер, режиссер и писатель стал мировой звездой благодаря роли капитана Джеймса Т. Кирка в культовой франшизе "Звездный путь". Он сыграл легендарного капитана звездного корабля USS Enterprise в оригинальном сериале и нескольких полнометражных фильмах.

Один страшный диагноз на двоих: звезда &quot;Звездного пути&quot; и его дочь одновременно боролись с ракомКапитан Кирк в "Звездном пути" (кадр из фильма)

Шетнер родился 22 марта 1931 года в Монреале, Канада. Его карьера длится более семи десятилетий, но именно образ капитана Кирка навсегда сделал его одним из самых известных актеров в истории научной фантастики. В 2021 году Шетнер даже совершил полет в космос на корабле Blue Origin, став самым старшим человеком, побывавшим в тот момент в космосе.

Несмотря на огромную популярность "Звездного пути", актер также известен по ролям в других проектах, в частности в сериалах "Практика" и "Бостонский юрист".

За свою карьеру он получил целый ряд престижных наград, среди которых две премии "Эмми" и "Золотой глобус".

Сегодня Уильяму Шетнеру 95 лет.

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