Мирзоян высказался о мобилизации и помощи армии: "Буду заниматься тем же"

Что сказал Мирзоян о возможности собственной мобилизации

Артист не исключает такой сценарий. В то же время он убежден, что каждый человек должен выполнять те задачи, в которых может быть максимально эффективным. В его случае - это волонтерская деятельность и поддержка бойцов.

"Есть определенная функция, которую на тебя возложат непосредственно в строю. Ты должен быть эффективным в чем-то. Я просто понимаю, что если попаду в какое-то конкретное подразделение, буду заниматься тем же, только в рамках подразделения", - отметил он.

По его словам, сейчас он помогает многим подразделениям, бывает с ними на позициях и дает концерты.

"Музыкант на позициях - это очень редкое явление. Я не знаю, кто еще из музыкантов пробовал быть на позициях... Но артист должен быть таким, чтобы бойцы ему верили", - отметил он.

Арсен Мирзоян о мобилизации (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Сколько средств направляет на помощь

Вместе с женой Тоней Матвиенко они регулярно закрывают запросы военных и собирают средства для различных подразделений.

По словам исполнителя, сегодня практически каждый его концерт имеет благотворительную составляющую, а деньги направляются на нужды ВСУ.

"В среднем миллион гривен в месяц нам удается эквивалентно накапливать, аккумулировать, тратить. Сам удивляюсь каждый раз, как нам это удается, потому что средний чек доната падает. Радуюсь, что есть доверие и ты не опускаешь руки, двигаешься вперед", - поделился он.

Мирзоян добавил, что часто трансформирует частные концерты в помощь военным.

"Если звонит мне влиятельный человек и говорит: "Арсен, у меня день рождения, я хотел, чтобы ты приехал там с гитарой". Гонорар мы не обсуждаем, но я ему, например, говорю: "Мне надо пикап". И все", - рассказал он.

Арсен дал понять, что в нынешних реалиях их семья полностью сосредоточена на помощи армии и волонтерстве.

"Это ответственность публичного лица", - отметил он.