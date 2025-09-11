ua en ru
Арсен Мирзоян признался, за что его ругала Нина Матвиенко: всего две причины (видео)

Четверг 11 сентября 2025 17:49
Арсен Мирзоян признался, за что его ругала Нина Матвиенко: всего две причины (видео) Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец Арсен Мирзоян вспомнил, какими были отношения с его тещей - артисткой Ниной Матвиенко, которая умерла в октябре 2023 года. Оказалось, она даже могла его отругать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Мирзоян рассказал в интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит на "Ранку у великому місті" на ICTV2.

За что Матвиенко ругала своего зятя

По словам Мирзояна, певица могла ругаться только по двум причинам. И первая - язык.

"За то, что я иногда переходил на русский. Ну потому что я же из Запорожья и у меня такое бывает", - пояснил артист.

При этом, заметил Арсен, Нина Митрофановна не кричала. Было достаточно одного ее взгляда.

"Она не повышала... Она просто так посмотрела и ты все понял сразу", - пояснил Мирзоян.

А вторая причина - бытовая. Оказалось, Матвиенко могла ругать зятя, когда тот забрызгивал пол во время мытья посуды.

Что Мирзоян говорил о Нине Матвиенко

В интервью РБК-Украина певец уже рассказывал, что теща действительно была против его брака с Тоней Матвиенко. Но он за это не обижался.

"В принципе, это прогнозируемо было. Все начиналось с дружбы, против которой никто не был. А когда началось встречание, тут, может, я и сам против был. Мы же в начале просто дружили, просто друзья. И я понимал, что надо держать дистанцию. Ну и в конце концов не удержались", - пояснил певец.

