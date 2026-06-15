"На -1 очень опасно": Леся Никитюк дала важный совет после обстрела Киева

Никитюк рассказала о ночи во время атаки

В ночь на 15 июня российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Одной из главных целей врага стала столица.

Россияне атаковали Киев ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Во время воздушной тревоги Леся Никитюк находилась дома вместе с сыном.

Телеведущая не стала игнорировать опасность и спустилась в подземный паркинг.

По словам Никитюк, она пряталась на минус третьем этаже, однако даже там ситуация оставалась тревожной.

Леся Никитюк обратилась к украинцам после тяжелой ночи (скриншот)

Звезда рассказала, что дым и запах гари ощущались даже глубоко под землей.

Именно поэтому она призвала украинцев не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

"Паркинг -3. Все уже в дыму. Страшная ночь. И как показала практика, даже на -1 этаж паркинга очень опасен. Да что тут говорить. Даже на -3 дышали горелым. Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью, прячьтесь. И прячьтесь глубже", - высказалась знаменитость.

Леся Никитюк обратилась к украинцам после тяжелой ночи (скриншот)

Что известно об атаке 15 июня

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 14 июня Россия запустила по Украине 70 ракет различных типов и 611 ударных и имитационных дронов.

Силы ПВО уничтожили или подавили 632 воздушные цели - 50 ракет и 582 беспилотника.

Главный удар этой ночью пришелся на Киев. В столице погибли по меньшей мере пять человек, более 30 были ранены, среди них - двое детей.

В городе зафиксировали 26 пожаров, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, предприятия и учебные заведения.

Среди поврежденных объектов - помещения ВАКС, цех Национальной киностудии имени Довженко, сортировочный терминал "Новой почты" и Успенский собор Киево-Печерской лавры.