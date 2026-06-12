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СолоХа не поддержала Кароль в споре с Огневич: "Ходит к косметологу как на работу"

16:31 12.06.2026 Пт
3 мин
Певица объяснила, почему не верит в популярные "секреты молодости" знаменитостей
aimg Катерина Собкова
СолоХа не поддержала Кароль в споре с Огневич: "Ходит к косметологу как на работу" СолоХа и Тина Кароль (коллаж: РБК-Украина)
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Певица СолоХа высказалась о дискуссии, которая ранее разгорелась между Златой Огневич, Тиной Кароль и Екатериной Осадчей. Звезды публично спорили из-за ухода за собой и того, можно ли сохранять молодость без значительных затрат.

В интервью РБК-Украина певица прямо заявила, что поддерживает позицию Огневич и считает, что в этом разговоре артистка сказала правду.

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Что СолоХа сказала о споре Кароль и Огневич

Во время интервью артистку спросили, на чьей она стороне в дискуссии о том, нуждается ли красота в деньгах. В ответ СолоХа поддержала Огневич и заявила, что уход за внешностью после определенного возраста действительно связан с затратами.

"Я, конечно, на стороне Златы Огневич, за то, что она сказала правду. Потому что очень дорого, действительно, следить за собой. И какие бы мы не делали такие себе массажи или какие-то огуречные масочки накладывали - оно не работает, к сожалению. Уже после 30 оно не работает", - отметила артистка.

При этом она высказалась о Кароль и Осадчей. СолоХа намекнула, что их секреты красоты могут скрываться в кабинете косметолога.

"Я думаю, что девушки просто немножечко слукавили. Потому что я уверена, что они ходят к косметологу как на работу. Это видно", - сказала певица.

СолоХа также дала понять, что, по ее мнению, базовый уход и профессиональные процедуры - это разные вещи, а поддержание внешности на определенном уровне требует не только дисциплины, но и финансовых вложений.

С чего начался спор

Напомним, ранее Злата в интервью Еве Коршик ответила на вопрос о секрете хорошего вида и заявила, что уход за собой требует ресурсов.

"У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Именно образ жизни, которым я живу, а это очень четкая дисциплина, потому что без нее абсолютно ничего не будет. Это питание, тренировки, косметолог не раз в полгода. Это постоянные процедуры, которые я посещаю, там и мезотерапию, спорт и очень качественная уходовая косметика", - сказала тогда Огневич.

После этого слова певицы вызвали активное обсуждение в сети.

Кароль заявила, что деньги сами по себе не определяют внешность человека.

"Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя - это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа - это ваши привычки и стиль жизни. Причинно-следственная связь в другом!" - писала артистка.

Впоследствии к дискуссии присоединилась и Екатерина Осадчая. Она заявила, что многие привычки, которые помогают дольше сохранять молодой вид, не требуют затрат.

Среди таких телеведущая назвала отказ от вредных привычек, сон, физическую активность и базовый уход.

"Смывать макияж перед сном - тоже бесплатно", - отметила Осадчая, за что нарвалась на критику от юзеров.

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