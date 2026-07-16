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"Не стеснялась отправлять, что хочет": Савранский объяснил, как выбирал кольцо для Денисенко

18:15 16.07.2026 Чт
2 мин
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aimg Наталия Крижановская
"Не стеснялась отправлять, что хочет": Савранский объяснил, как выбирал кольцо для Денисенко Наталка Денисенко и Юрий Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Наталка Денисенко и Юрий Савранский активно готовятся к свадьбе и все чаще делятся подробностями предстоящего праздника. Влюбленные уже определились не только с планами на женитьбу, но и рассказали, почему объяснение пришлось отложить почти на месяц.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Blik.

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Почему Савранский не торопился делать предложение

Пара не собирается откладывать свадьбу и планирует официально жениться уже в этом году. По словам влюбленных, они хотят провести церемонию в период, который считают благоприятным с астрологической точки зрения. Скорее всего, празднование состоится летом, ведь осенью Наталка отправится на гастроли и будет иметь очень плотный рабочий график.

Оказалось, что также Юрий Савранский подошел и к признанию. Почти месяц он носил с собой кольцо, ожидая, когда наступит, по его мнению, сумма она значительно превышает три тысячи долларов.

"Это обручальное кольцо с бриллиантом два карата. Оно, в принципе, сделано собственноручно. Сделать что-то новое и такое эксклюзивное было даже приятно. Есть поставщики камней, золота. Мы с дизайнером всё сделали. У меня в соцсетях рекомендации все были только о камнях, бриллиантах, кольцах, разных размерах, формах, дизайнах и так далее", - рассказал жених актрисы.

&quot;Не стеснялась отправлять, что хочет&quot;: Савранский объяснил, как выбирал кольцо для ДенисенкоОбручальное кольцо, которое Савранский подарил Денисенко (фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko)

При этом с выбором дизайна сложностей не возникло. По словам Савранского, Наталка давно показывала ему, какое именно кольцо ей нравится, и не скрывала, что мечтает об украшении с овальным бриллиантом.

"Наталочка не стеснялась отправлять мне то, что она хочет. Она и публично заявляла, что хочет именно овальный бриллиант, именно такой. Поэтому с дизайном мы уже определились очень давно", - резюмировал он.

Что известно об отношениях звездной пары

О романе Наталки Денисенко и актера-предпринимателе Юрии Савранском стало известно весной 2026 года. Влюбленные долгое время не афишировали свои отношения, однако впоследствии стали вместе появляться на публике и делиться общими фотографиями в соцсетях.

В начале июля Савранский сделал актрисе предложение во время романтического путешествия в Турцию. Наталка ответила любимому согласием и показала поклонникам обручальное кольцо.

После помолвки пара не скрывает, что уже активно готовится к свадьбе. Влюбленные планируют пожениться в этом году и даже организовать двухдневное празднование с ближайшим окружением.

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