"Не соромилася відправляти, що хоче": Савранський пояснив, як обирав обручку для Денисенко

Наталка Денисенко та Юрій Савранський активно готуються до весілля й дедалі частіше діляться подробицями майбутнього свята. Закохані вже визначилися не лише з планами на одруження, а й розповіли, чому освідчення довелося відкласти майже на місяць.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Blik .

Чому Савранський не поспішав робити пропозицію

Пара не збирається відкладати весілля і планує офіційно одружитися вже цього року. За словами закоханих, вони хочуть провести церемонію в період, який вважають сприятливим з астрологічного погляду. Найімовірніше, святкування відбудеться влітку, адже восени Наталка вирушить на гастролі й матиме дуже щільний робочий графік.

Виявилося, що так само Юрій Савранський підійшов і до освідчення. Майже місяць він носив із собою каблучку, чекаючи, коли настане, на його думку,сума вона значно перевищує три тисячі доларів.

"Це обручка з діамантом два карати. Вона, в принципі, зроблена власноруч. Зробити щось нове і таке ексклюзивне було навіть приємно. Є постачальники каменів, золота. Ми з дизайнером все зробили. У мене в соцмережах рекомендації всі були лише про камені, діаманти, каблучки, різні розміри, форми, дизайни і так далі", - розповів наречений акторки.

Обручка, яку Савранський подарував Денисенко (фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko)

При цьому із вибором дизайну труднощів не виникло. За словами Савранського, Наталка давно показувала йому, яка саме каблучка їй подобається, і не приховувала, що мріє про прикрасу з овальним діамантом.

"Наталочка не соромилася відправляти мені те, що вона хоче. Вона й публічно заявляла, що хоче саме овальний діамант, саме ось такий. Тому з дизайном ми вже визначилися дуже давно", - резюмував він.

Що відомо про стосунки зіркової пари

Про роман Наталки Денисенко та актора-підприємця Юрія Савранського стало відомо навесні 2026 року. Закохані тривалий час не афішували свої стосунки, однак згодом почали разом з'являтися на публіці та ділитися спільними світлинами у соцмережах.

На початку липня Савранський освідчився акторці під час романтичної подорожі до Туреччини. Наталка відповіла коханому згодою та показала шанувальникам заручальну каблучку.

Після заручин пара не приховує, що вже активно готується до весілля. Закохані планують одружитися ще цього року та навіть організувати дводенне святкування з найближчим оточенням.