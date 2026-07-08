RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

"Не знаю, кто он там": коллега Денисенко резко высказался об отношениях актрисы с Савранским

17:07 08.07.2026 Ср
3 мин
Телезвезда считает, что чрезмерная публичность "не подходит" влюбленным
aimg Наталия Крижановская
Украинский актер Олег Загородний (фото: instagram.com/zagorodniioleg)

Украинский актер Олег Загородний публично высказался об отношениях Наталки Денисенко и ее жениха Юрия Савранского. Артист не скрывал эмоций и подверг критике как медийность пары, так и появление предпринимателя и манекенщика на актерских кастингах.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на интервью актера для Алины Доротюк.

Больше интересного:Денисенко заговорила о зависти коллег и друзей

Плохой пример для украинского общества

По мнению звезды телесериала "Підміна" и ленты "Жар-птица", его коллега и ее жених слишком активно демонстрируют свою личную жизнь, в частности, отдых за рубежом. Загородний подчеркнул, что публичные люди должны осознавать собственное влияние на общество.

"Не знаю, кто он там - стриптизер что ли. Выпячивает его всюду. Отдыхать ездят. Ну, блин, ребята, ну что вы делаете? Ну реально! Ну серьезно! Ну, блин! У вас же такая сила, куда вы ведете украинское общество. На вас же смотрят!" - сказал актер.

Савранский на актерских кастингах

Загородний также предположил, что отношения с известной актрисой могут помогать Юрию попадать в кинопроекты. По словам артиста, они неоднократно встречались на пробах, где, по его мнению, предпочтение отдают именно жениху Денисенко.

"Я прихожу на пробы, и там он стоит со мной, пробуется на роль. И его потом возьмут, потому что он же с Денисенко, а меня не возьмут. И потом через десять лет ты меня так же спросишь: "Олег, так не помогло?"

"Ну что вы делаете? Что вы делаете с профессией, с нашим обществом? И чувствуете ли вы свою ответственность за то, что вы делаете?" - резко резюмировал актер.

Что известно об актере Олеге Загороднем

Украинский актер театра и кино родился в Киеве. Актерскую профессию он овладел в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После окончания учебы начал работать на театральной сцене, а затем сосредоточился на карьере в кино.

Первые роли на экране Загородний получил еще в начале 2010-х годов, однако наибольшую известность ему принесла военная романтическая драма "Жар-птица".

Именно после выхода этой картины об актере заговорили не только в Украине, но и за рубежом, ведь фильм был представлен на международных кинофестивалях.

За годы карьеры Олег Загородний сыграл и в ряде телевизионных кинопроектов. Среди них:

  • "Жіночий лікар",
  • "1942",
  • "Зоя",
  • "Пленниця",
  • "Як гартувався стайл" тощо.

Сегодня он продолжает активно сниматься в кино, а также участвует в театральных постановках.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнесаШоу-бизнесЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды