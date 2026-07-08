"Не знаю, хто він там": колега Денисенко різко висловився про стосунки акторки із Савранським

Український актор Олег Загородній публічно висловився про стосунки Наталки Денисенко та її нареченого Юрія Савранського. Артист не приховував емоцій і розкритикував як медійність пари, так і появу підприємця та манекенника на акторських кастингах.
Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на інтерв'ю актора для Аліни Доротюк.
На думку зірки телесеріалу "Підміна" та стрічки "Жар-птиця", його колега та її наречений надто активно демонструють своє особисте життя, зокрема відпочинок за кордоном. Загородній наголосив, що публічні люди повинні усвідомлювати власний вплив на суспільство.
"Не знаю, хто він там - стриптизер чи що. Випячує його всюди. Відпочивати їздять. Ну, блін, рєбята, ну що ви робите? Ну реально! Ну серйозно! Ну, блін! У вас же така сила, куди ви ведете українське суспільство. На вас же дивляться!" - сказав актор.
Загородній також припустив, що стосунки із відомою акторкою можуть допомагати Юрію потрапляти до кінопроєктів. За словами артиста, вони неодноразово зустрічалися на пробах, де, на його думку, перевагу можуть віддавати саме нареченому Денисенко.
"Я приходжу на проби, і там він стоїть зі мною, пробується на роль. І його потім візьмуть, бо він же з Денисенко, а мене не візьмуть. І потім через десять років ти мене так само запитаєш: "Олег, так не допомогло?" Я скажу: "Не допомогло, Юрчик всюди знімається", - пояснив своє обурення Олег.
"Ну що ви робите? Що ви робите з професією, з нашим суспільством? І чи відчуваєте ви свою відповідальність за те, що ви робите?", - різко резюмував актор.
Український актор театру та кіно народився в Києві. Акторську професію він опанував у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Після завершення навчання почав працювати на театральній сцені, а згодом зосередився на кар'єрі в кіно.
Перші ролі на екрані Загородній отримав ще на початку 2010-х років, однак найбільшу популярність йому принесла воєнна романтична драма "Жар-птиця".
Саме після виходу цієї стрічки про актора заговорили не лише в Україні, а й за кордоном, адже фільм був представлений на міжнародних кінофестивалях.
За роки кар'єри Олег Загородній зіграв й у низці телевізійних кінопроєктів. Серед них:
Сьогодні він продовжує активно зніматися в кіно, а також бере участь у театральних постановках.