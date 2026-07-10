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Звезда "МастерШеф" Мартыновская после скандала с животными нашла новую работу за границей

17:04 10.07.2026 Пт
2 мин
Покидать гастроиндустрию шеф-повар пока не планирует
aimg Наталия Крижановская
Звезда "МастерШеф" Мартыновская после скандала с животными нашла новую работу за границей Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)
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Бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская после громкого скандала с животными решила заменить работу в Украине участием в международном проекте. Шеф-повар будет работать в Испании, где возглавит кухню ресторана на премиальной яхте, которая будет курсировать у побережья Ибицы.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на публикацию компании Beefmeatandwine в Instagram.

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Работа на роскошной яхте

Так, Мартыновская станет шеф-поваром гастрономического проекта под названием "BEEF Yacht Tour Ibiza". Она будет отвечать за меню для гостей, путешествующих по яхте по Средиземному морю.

Во время круизов шеф-повар будет готовит завтраки, обеды и ужины. В меню войдут блюда средиземноморской кухни, свежие морепродукты, мясо на гриле и традиционная испанская паэлья.

Организаторы проекта отметили, что именно Ольга будет отвечать за гастрономическую концепцию путешествий и создавать для гостей особую атмосферу через авторские блюда.

Что говорит Мартыновская

Сама кулинар тоже успела прокомментировать новый этап в карьере. Она процитировала известного итальянского шеф-повара Массимо Боттуру и призналась, что лишь с годами полностью поняла смысл этих слов.

"Приготовление - это акт любви", - написала она в посте на своей странице в Instagram.

Что известно о скандале с шеф-поваром

Недавно Ольга Мартыновская очутилась в центре громкого скандала после интервью Маши Ефросининой. Во время разговора шеф-повар вспомнила истории со своего детства, в частности рассказала, как вместе с другими детьми жестоко обращалась с беспризорными животными. Ее слова быстро распространились в соцсетях и вызвали волну негодования.

После этого Ольгу подвергли критике пользователи сети, а также зоозащитники, заявившие, что такие признания нельзя подавать без четкого осуждения насилия над животными. К обсуждению присоединились и украинские бренды. Некоторые компании, среди которых и один из самых популярных брендов кормов для домашних любимцев Savory, сообщили о прекращении сотрудничества с шеф-поваром.

Впоследствии на ситуацию отреагировала и Маша Ефросинина. Ведущая заявила, что не ожидала такого общественного резонанса, извинилась перед всеми, кого затронули эти слова, и подчеркнула, что жестокое обращение с животными недопустимо. Сама Мартыновская также принесла извинения аудитории, отметив, что сожалеет о своих детских поступках и не пыталась их оправдать.

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