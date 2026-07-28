"Ну все, дурка": победительница "МастерШеф" призналась, что подтолкнуло ее к приему антидеприсантов

Обращение к психиатру было неизбежным

По словам Наталки, ее состояние ухудшилось из-за нескольких факторов. Среди них было сильное истощение после участия в "МастерШеф", непрожитая потеря отца, которую она переживала более 10 лет, а также неопределенность в будущем.

Дополнительно на ее эмоциональное состояние повлияло неудачное сотрудничество с продюсерским агентством. Поначалу Никишина пыталась справиться с проблемами с помощью психолога, но лучше ей не становилось.

Впоследствии девушка обратилась к неврологу. Врач направил ее к психиатру, который и диагностировал у нее тревожное расстройство.

"Я пришла и говорю: "Ну все, дура, наверное, у меня уже". А она говорит: "Нет, все хорошо, вы прям вовремя обратились". У меня тревожное расстройство, я уже пью антидепрессанты примерно восемь месяцев", - рассказала Наталка.

Начало лечения и положительные изменения

Кулинарная блогерша призналась, что после начала лечения заметила положительные изменения. У нее исчезло постоянное раздражение и внезапные вспышки злобы. Также Наталка почувствовала больше сил и вдохновения.

По ее словам, лечение помогло ей по-иному посмотреть на себя. Она постепенно избавилась от так называемого "комплекса отличницы" и перестала требовать от себя быть идеальной во всем.

Никишина также призвала не бояться обращаться за помощью к специалистам. Она подчеркнула, что психиатр - такой же врач, как и любой другой, а прием медикаментов не должен быть поводом для стыда.

"Когда я уже приняла решение, что действительно нужно идти к врачу, я этого не стесняюсь, я это прямо пропагандирую. Сейчас у меня куча вдохновения, куча сил и куча антидепрессантов", - поделилась она.