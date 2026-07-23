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Один страшний діагноз на двох: зірка "Зоряного шляху" та його донька одночасно боролися з раком

10:51 23.07.2026 Чт
3 хв
Рак грудей і меланома 4-ї стадії - "вироки", які почули найближчі люди і разом розпочали боротьбу проти хвороби
aimg Наталя Крижанівська
Один страшний діагноз на двох: зірка "Зоряного шляху" та його донька одночасно боролися з раком Вільям Шатнер у ролі капітана Кірка (кадр із серіалу "Зоряний шлях")
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95-річний актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка у "Зоряному шляху", та його донька Мелані пережили важкий період у житті. Вони майже одночасно дізналися про онкологічні захворювання та разом проходили складне лікування.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на People.

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Один страшний діагноз на двох

Як розповіли Шетнери, 2022 року 61-річна Мелані дізналася, що має рак грудей. Наступного року серйозний діагноз отримав і її батько - у нього виявили меланому 4 стадії з метастазами в легенях і мозку.

Жінці довелося пройти хіміотерапію, операцію та 30 сеансів променевої терапії. Водночас вона зізнавалася, що найбільше боялася не за власне здоров'я, а за життя батька, який також опинився перед серйозним випробуванням.

Мелані пригадала, наскільки складно їй було переживати власне лікування на тлі хвороби батька.

"Я чітко пам'ятаю, як думала: "У мене просто немає сил одночасно лікуватися самій і втратити батька", - поділилася вона.

Підтримка під час лікування

Вільям Шетнер також зіткнувся з важким випробуванням. Пухлину він виявив на щоці, після чого переніс операцію та протягом двох років проходив імунотерапію.

Однак навіть у момент власної боротьби з онкологією актор намагався максимально підтримати доньку. Зокрема, він одразу вирішив взяти на себе її витрати, пов'язані з лікуванням. Шетнер не хотів, щоб фінансові питання додавали Мелані ще більше переживань.

"Я не хочу, щоб ти хвилювалася про гроші. Просто надсилай мені всі рахунки", - сказав тоді турботливий тато.

Сьогодні ж Вільям та Мелані повністю здорові та вільні від раку. Разом вони хочуть підтримувати інших людей, які проходять через подібні випробування.

Батько й донька навіть запустили подкаст під назвою "No Time but Now" ("Немає іншого часу, крім зараз"). У ньому вони планують говорити з медичними експертами та людьми, які також перемогли рак, і ділитися їхніми історіями.

Що відомо про Вільяма Шетнера

Канадський актор, режисер і письменник став світовою зіркою завдяки ролі капітана Джеймса Т. Кірка в культовій франшизі "Зоряний шлях". Він зіграв легендарного капітана зоряного корабля USS Enterprise в оригінальному серіалі та кількох повнометражних фільмах.

Один страшний діагноз на двох: зірка &quot;Зоряного шляху&quot; та його донька одночасно боролися з ракомКапітан Кірк у "Зоряному шляху" (кадр із фільму)

Шетнер народився 22 березня 1931 року в Монреалі, Канада. Його кар'єра триває вже понад сім десятиліть, але саме образ капітана Кірка назавжди зробив його одним із найвідоміших акторів в історії наукової фантастики. У 2021 році Шетнер навіть здійснив політ у космос на кораблі Blue Origin, ставши найстаршою людиною, яка на той момент побувала в космосі.

Незважаючи на величезну популярність "Зоряного шляху», актор також відомий за ролями в інших проєктах, зокрема в серіалах "Практика" та "Бостонський юрист".

За свою кар'єру він отримав низку престижних нагород, серед яких дві премії "Еммі" та "Золотий глобус".

Сьогодні Вільяму Шетнеру 95 років.

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