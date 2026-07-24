"Обитель зла" возвращается, но уже без Миллы Йовович: когда премьера нового фильма в Украине

Легендарная "Обитель зла" возвращается на экраны, но на этот раз - без Миллы Йовович. Новый фильм станет перезапуском франшизы и познакомит зрителей с новым героем, который очутится в центре опасных событий.

Кто сыграет главного героя

Над новой частью работает режиссер Зак Креггер, известный по фильмам "Варвар" и "Оружие 2". Он решил не продолжать историю предыдущих картин с Миллой Йовович, а предложить зрителям новую версию известной картины.

Главным героем в этот раз станет медицинский курьер по имени Браен. Его сыграет американский актер Остин Абрамс. Именно персонаж Браена окажется в центре событий, связанных с миром "Осели зла".

Главный герой - курьер Браен в фильме "Обитель зла" (скриншот)

Новый фильм создан по мотивам популярной серии видеоигр. Поэтому создатели решили снова обратиться к знакомой зрителям вселенной, но поведать отдельную историю с новыми героями.

Когда премьера в Украине

Первый ролик нового фильма уже был представлен публике. В нем зрителей знакомят с Браеном, работающим медицинским курьером. Обычная работа героя неожиданно приводит его к опасным событиям, после которых его жизнь кардинально меняется.

Увидеть новую "Обитель зла" на больших экранах в Украине можно будет уже этой осенью. Премьера фильма намечена на 17 сентября.

Таким образом новая лента станет перезапуском популярной франшизы и откроет для нее новую страницу. В этот раз зрителей ждет другая история, новый главный герой и новое видение знакомой вселенной.

Что известно об "Обитель зла" с Миллой Йовович

Предыдущая кинофраншиза состояла из шести фильмов, выходивших на экраны с 2002 по 2016 год. Главную роль во всех частях сыграла Милла Йовович. Она воплотила образ Алисы - главной героини, пытающейся остановить распространение опасного вируса и противостоит мощной корпорации "Umbrella".

Первая часть вышла в 2002 году и быстро обрела популярность среди поклонников фантастических боевиков и гороров. В следующих фильмах история Алисы становилась все более масштабной: героиня боролась с зараженными людьми, опасными мутантами и самой корпорацией Umbrella, причастной к созданию вируса.

Оригинальная "Обитель зла" с Милой Йовович (скриншот)

Фильмы из Йововича лишь частично повторяли сюжет видеоигр, на основе которых создали франшизу. В частности, персонаж Алисы был специально придуман для кино и не является героиней оригинальных игр. В то же время в лентах появлялись знакомые поклонникам видеоигр персонажи и элементы их вселенной.

Последней частью серии стала "Обитель зла: Финальная битва", которая вышла в 2016 году. Именно она завершила историю Алисы и поставила точку в многолетней киноистории главной героини. В общей сложности франшиза с Миллой Йовович стала одной из самых успешных экранизаций видеоигр и собрала более миллиарда долларов в мировом прокате.