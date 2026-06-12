Павел Зибров раскрыл секрет мужской уверенности: что он советует 20-летним
Украинский певец Павел Зибров обратился к молодым парням и рассказал, что, по его мнению, помогает мужчине быть уверенным, активным и успешным.
Об этом артист сказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина LIFE.
Во время разговора у Зиброва спросили, что бы он посоветовал 20-летним ребятам, которые хотят быть такими же роскошными и уверенными в себе, как он.
Исполнитель ответил, что главное - никогда не сдаваться и не стоять на месте.
"Никогда не сдаваться. Никогда. Ни в 40, ни в 20, никогда не стоять на месте", - сказал Павел Николаевич.
По словам певца, молодым мужчинам важно быть активными не только в работе или жизни, но и в любви.
Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
"Надо быть активным в любви. Не ждать, что тебя полюбят. И ты работай над любовью", - отметил он.
Также Зибров подчеркнул, что успех приходит к тем, кто работает над собой, своей жизнью и лучшими условиями для себя.
"Ты работай над своей жизнью, над лучшими условиями. Заставляй себя, живчиком будь. Тогда ты будешь успешным", - добавил певец.
Таким образом артист посоветовал молодым ребятам не быть пассивными, не ждать идеального момента и ежедневно двигаться вперед.