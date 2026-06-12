ua en ru
Пт, 12 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Павло Зібров розкрив секрет чоловічої впевненості: що він радить 20-річним

13:00 12.06.2026 Пт
2 хв
Артист дав молодим чоловікам просту, але важливу пораду про кохання, успіх і роботу над собою
aimg Іванна Пашкевич
Павло Зібров розкрив секрет чоловічої впевненості: що він радить 20-річним Павло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Український співак Павло Зібров звернувся до молодих хлопців і розповів, що, на його думку, допомагає чоловіку бути впевненим, активним і успішним.

Про це артист сказав в екслюзивному коментарі РБК-Україна LIFE.

Більше цікавого: Зібров пригадав першу дружину, яка пішла до іншого: "Зробила правильний вибір"

Під час розмови у Зіброва запитали, що б він порадив 20-річним хлопцям, які хочуть бути такими ж розкішними та впевненими в собі, як він.

Виконавець відповів, що головне - ніколи не здаватися і не стояти на місці.

"Ніколи не здаватися. Ніколи. Ні в 40, ні в 20, ніколи не стояти на місці", - сказав Павло Миколайович.

За словами співака, молодим чоловікам важливо бути активними не лише в роботі чи житті, а й у коханні.

Павло Зібров розкрив секрет чоловічої впевненості: що він радить 20-річнимПавло Зібров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

"Треба бути активним в коханні. Не чекати, що тебе полюблять. І ти працюй над коханням", - зазначив він.

Також Зібров наголосив, що успіх приходить до тих, хто працює над собою, своїм життям і кращими умовами для себе.

"Ти працюй над своїм життям, над кращими умовами. Заставляй себе, живчиком будь. Тоді ти будеш успішним", - додав співак.

Таким чином артист порадив молодим хлопцям не бути пасивними, не чекати ідеального моменту та щодня рухатися вперед.

Ще більше цікавого:

"Чи можна з продовженням?": Зібров розсекретив неочікувані прохання фанаток

Застраховані вуса і розарій: розкрито дивні та дорогі витрати Кароль, Зіброва та інших зірок

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Павло Зібров Зірки шоу-бізнесу
Новини
Висока загроза "Орєшніка": Повітряні сили терміново звернулися до українців
Висока загроза "Орєшніка": Повітряні сили терміново звернулися до українців
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою