Умер блогер Денчик, которого мобилизовали в ВСУ: известна причина

Блогер Денчик умер: что известно

В посте, опубликованном на странице блогера, причиной трагедии назвали двустороннюю пневмонию.

"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память", - говорится в публикации.

Эта новость стала шоком для его окружения и подписчиков. К публикации близкие добавили фото Денчика в военной форме.



Что известно о Денисе Опаре

Парень родом из Харькова. С юности занимался музыкой, а популярность обрел после переезда в Киев. В столице выступал как уличный артист, в частности на Крещатике и Майдане Независимости.

Последние несколько лет активно развивал TikTok и Instagram под ником Oparadenchik. В соцсетях в основном публиковал музыкальные видео, каверы, авторские треки, шутки и личные истории, поражая экспериментами и харизмой.

Блогер Денчик умер (фото: instagram.com/oparadenchik)​​​​​​​

Перформансы Дениса находили отклик не у всех. В сентябре 2021 года на блогера в центре Киева напали во время выступления. Неизвестные избили его до потери сознания.

В феврале 2026 года Опара опубликовал видео с просьбой о распространении информации. Он рассказал, что его задержали правоохранители после возвращения из ночного клуба и доставили в ТЦК.

После этого он вступил в ВСУ. Блогер принес присягу и выразил готовность служить Украине.

"Хочу подчеркнуть, что буду верно служить украинскому народу. Я уже принес присягу, все в порядке. Держимся, братья и сестры", - сказал он тогда.