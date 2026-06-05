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Умер звезда "Баффи - истребительницы вампиров" Энтони Хэд

20:18 05.06.2026 Пт
2 мин
Причиной смерти стали осложнения от болезни
aimg Сюзанна Аль Мариди
Умер звезда "Баффи - истребительницы вампиров" Энтони Хэд Энтони Хэд умер (кадр из сериала)
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Британский актер Энтони Стюарт Хэд, известный по ролям в сериалах "Баффи - истребительница вампиров, "Тед Лассо" и "Мерлин", умер в 72 года.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

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Энтони Хэд умер: что известно

Трагическую весть сообщили дочери британского актера Эмили и Дейзи Хэд. Они отметили, что для них было честью быть его детьми и наблюдать, как его творчество повлияло на миллионы зрителей во всем мире.

Актер умер спокойно в окружении родных. Причиной стали осложнения, вызванные пневмонией.

"Для нас всегда было и навсегда останется честью и привилегией быть его дочерьми и собственными глазами видеть, какое влияние он и его творчество оказали на стольких людей", - поделились дочери.

Они также отметили, что Энтони очень любил свою работу и считал счастьем возможность работать с талантливыми людьми.

"Как же нам повезло, что мы можем видеть, как он делает то, что любил, даже когда его уже нет с нами", - отметили они.

Умер звезда &quot;Баффи - истребительницы вампиров&quot; Энтони Хэд Энтони Хэд в "Баффи - виновнице вампиров" (кадр из сериала)

Биография и карьера актера

Энтони Хэд родился в Кэмдене, Лондон. Творческий путь начал в театре, где сыграл в постановках "Генрих V", "Веер леди Виндермир" и других классических спектаклях.

Впоследствии он получил широкую известность благодаря роли Руперта Джайлза - наставника главной героини в сериале "Баффи - победительница вампиров". Именно эта роль сделала его узнаваемым во всем мире.

Также актер появлялся в комедийном шоу "Маленькая Британия", снимался в фэнтези-сериале "Мерлин", "Разрыв", в фильмах "Железная леди" (The Iron Lady) и "The Inbetweeners Movie".

В последние годы он сыграл бывшего владельца футбольного клуба Руперта Маниона в сериале "Тед Лассо". Кроме того, воплотил эпизодическую роль лорда Шеффилда во 2 сезоне "Бриджертонов".

С 1982 года состоял в отношениях с Сарой Фишер. В декабре 2025 года возлюбленная актера умерла. У пары остались две дочери.

Умер звезда &quot;Баффи - истребительницы вампиров&quot; Энтони ХэдЭнтони Хэд снимался в "Тед Лассо" (кадр из сериала)

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