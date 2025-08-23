ua en ru
Меган Маркл и принц Гарри могут выпустить фильм о принцессе Диане: что известно

Суббота 23 августа 2025 17:48
UA EN RU
Меган Маркл и принц Гарри могут выпустить фильм о принцессе Диане: что известно Фильм о принцессе Диане может выйти в 2027 году (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, заключили новое соглашение с Netflix, в рамках которого рассматривают возможность создания документального фильма о принцессе Диане.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Новое соглашение Меган и Гарри с Netflix: что известно

Супруги подписали новый многолетний контракт со стриминговым сервисом. Это так называемая "сделка первого просмотра" (first-look deal), в рамках которой Netflix получает право первым оценить любые проекты пары от их компании Archewell Productions и приобрести их.

Новое соглашение с Netflix также покрывает расходы на персонал и операции для их компании. Это гарантирует, что супруги и в дальнейшем будут иметь стабильную платформу для творческих проектов.

Уже скоро стартует второй сезон лайфстайл-шоу "С любовью, Меган". В декабре выйдет рождественский спецвыпуск, а затем документальный фильм "Masaka Kids, A Rhythm Within" о детях из Уганды.

В этом году у пары завершается предварительный контракт с компанией на 100 миллионов фунтов, что породило немало разговоров о дальнейшей судьбе их проектов. Однако, очевидно, стриминговый сервис решил продолжить сотрудничество.

Меган Маркл и принц Гарри могут выпустить фильм о принцессе Диане: что известноМеган Маркл и Принц Гарри (фото: Getty Images)

Что известно о документальном фильме о принцессе Диане

Сообщается, что принц Гарри обсуждает возможность выпуска документального фильма, посвященного его матери. Его планируют посвятить 30-й годовщине трагической гибели леди Ди, которая придется на 2027 год.

Инсайдеры считают, что Netflix "с радостью воспользовался бы возможностью", если бы принц Гарри согласился возглавить проект.

Ранее герцог Сассекский уже участвовал в проекте в честь матери, в частности в фильме "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" в 2017 году.

В этом фильме он вместе с братом Уильямом рассказал о детстве и влиянии матери на их жизнь.

