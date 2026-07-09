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"Стала жертвой": мошенники "кинули" Наталку Денисенко

11:43 09.07.2026 Чт
2 мин
Актриса готова писать заявление в киберполицию
aimg Наталия Крижановская
"Стала жертвой": мошенники "кинули" Наталку Денисенко Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Украинская актриса Наталка Денисенко столкнулась с неприятной ситуацией. Звезда призналась, что доверилась незнакомцам в сети, после чего осталась без большой суммы денег. Теперь она призывает других быть осторожнее.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

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Поверила продавцам и потеряла деньги

По словам артистки, она искала детские некрашеные волосы с завитком, но не смогла найти нужный товар в Киеве. Во время поисков наткнулась на страницу, которая не вызывала подозрений: аккаунт имел много подписчиков, положительные отзывы и активную переписку.

После того, как продавцы сообщили, что нашли нужный товар, они попросили внести предоплату.

"Я скинула им подписку - 9 тысяч гривен - и они исчезли, конечно", - рассказала она.

&quot;Стала жертвой&quot;: мошенники &quot;кинули&quot; Наталку ДенисенкоДенисенко попала на крючок мошенников (скриншот)

Позже актриса призналась, что сама допустила ошибку, ведь не проверила продавцов достаточно тщательно.

"Понимаю, что нужно было проверить еще 100 раз, но, возможно, у кого есть контакты, куда обращаться в киберполицию?" - написала она, обратившись к своим подписчикам.

&quot;Стала жертвой&quot;: мошенники &quot;кинули&quot; Наталку Денисенко

Денисенко показала переписку с мошенниками (скриншот)

Мошенники обещали вернуть средства, а впоследствии использовали образ актрисы в рекламе.

По словам Денисенко, во время переписки продавцы всячески пытались внушить доверие. Они уверяли, что работают уже много лет, объясняли необходимость большой предоплаты якобы особенностями доставки и даже обещали вернуть деньги, если товар не подойдет.

Однако после получения средств связь с ними оборвалась. После этого актриса решила больше не заказывать товары из-за непроверенных страниц в соцсетях.

Однако на этом проблемы не закончились. Впоследствии артистка обнаружила рекламу онлайн-казино, в которой без ее разрешения использовали видео с ее участием. В ролике создавали впечатление, будто актриса рекламирует азартные игры и рассказывает о собственном выигрыше.

&quot;Стала жертвой&quot;: мошенники &quot;кинули&quot; Наталку Денисенко

Актриса показала фейковое видео с ее участием (скриншот)

Денисенко подчеркнула, что не имеет никакого отношения к этой рекламе, а видео является фальсификацией.

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