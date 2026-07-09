ua en ru
Чт, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

"Стала жертвою": шахраї "кинули" Наталку Денисенко

11:43 09.07.2026 Чт
2 хв
Акторка готова писати заяву до кіберполіції
aimg Наталя Крижанівська
"Стала жертвою": шахраї "кинули" Наталку Денисенко Наталка Денисенко (фото: іnstagram.com/natalka_denisenko)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська акторка Наталка Денисенко зіткнулася з неприємною ситуацією. Зірка зізналася, що довірилася незнайомцям у мережі, після чого залишилася без чималої суми грошей. Тепер вона закликає інших бути значно обережнішими.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Більше цікавого: Денисенко розкрила головне правило у вихованні сина

Повірила продавцям і втратила гроші

За словами артистки, вона шукала дитяче нефарбоване волосся із завитком, але не змогла знайти потрібний товар у Києві. Під час пошуків натрапила на сторінку, яка не викликала підозр: акаунт мав багато підписників, позитивні відгуки та активне листування.

Після того як продавці повідомили, що знайшли потрібний товар, вони попросили внести передоплату.

"Я скинула їм передплату - 9 тисяч гривень - і вони щезли, звичайно", - розповіла вона.

&quot;Стала жертвою&quot;: шахраї &quot;кинули&quot; Наталку ДенисенкоДенисенко потрапила на гачок шахраїв (скриншот)

Пізніше акторка зізналася, що сама припустилася помилки, адже не перевірила продавців достатньо ретельно.

"Розумію, що треба було перевірити ще 100 разів, але, можливо, у когось є контакти, куди звертатися в кіберполіцію?" - написала вона, звернувшись до своїх підписників.

&quot;Стала жертвою&quot;: шахраї &quot;кинули&quot; Наталку Денисенко

Денисенко показала переписку з шахраями (скриншот)

Шахраї обіцяли повернути кошти, а згодом використали образ акторки в рекламі. За словами Денисенко, під час листування продавці всіляко намагалися викликати довіру. Вони запевняли, що працюють уже багато років, пояснювали необхідність великої передоплати нібито особливостями доставки та навіть обіцяли повернути гроші, якщо товар не підійде.

Однак після отримання коштів зв'язок із ними обірвався. Після цього акторка вирішила більше не замовляти товари через неперевірені сторінки у соцмережах.

Однак на цьому неприємності не закінчилися. Згодом артистка виявила рекламу онлайн-казино, у якій без її дозволу використали відео з її участю. У ролику створювали враження, ніби акторка рекламує азартні ігри та розповідає про власний виграш.

&quot;Стала жертвою&quot;: шахраї &quot;кинули&quot; Наталку Денисенко

Акторка показала фейкове відео за її участю (скриншот)

Денисенко наголосила, що не має жодного стосунку до цієї реклами, а відео є фальсифікацією.

Більше цікавого:

Денисенко зізналася, що насправді криється за ідеальними стосунками із Савранським

Денисенко заговорила про заздрість колег і друзів

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Шоу-бізнес Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці
Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці
Аналітика
Трамп сказав, що Путін сьогодні і Путін рік тому – це різні речі: інтерв'ю з Кислицею
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп сказав, що Путін сьогодні і Путін рік тому – це різні речі: інтерв'ю з Кислицею