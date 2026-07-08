"Не чувствовала давления": Денисенко призналась, что на самом деле кроется за идеальными отношениями с Савранским

Актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала, почему считает свои отношения с женихом Юрием Савранским особенными. По словам артистки, секрет их гармонии заключается не в силе характера, а в умении принимать друг друга без давления и стремления сменить партнера.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

Сила в мягкости и покое

Отвечая на вопрос, согласна ли она с мнением, что сильные женщины привлекают сильных мужчин, артистка призналась, что такую позицию не разделяет.

"Честно говоря, не совсем. Иногда бывает даже наоборот: сильному мужчине нужна более слабая женщина, с которой он не будет тягаться", - сказала она.

Денисенко подчеркнула, что Савранский является одним из наиболее психологически уравновешенных людей, которых она встречала.

"У нас с Юрием очень особые отношения. Это один из психологически самых стабильных мужчин, которых я вообще встречала в своей жизни. И один из самых спокойных. Даже в моменты, когда я позволяла себе очень много разных эмоций, он всегда говорил: "С тобой все в порядке". Я никогда не испытывала от него давления", - поделилась.

Наталка Денисенко и ее любимый - Юрий Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

По ее словам, именно это внутреннее равновесие любимого и стало основой их отношений.



"Поэтому его сила - в мягкости и покое. Если бы рядом со мной был мужчина сильный в классическом понимании - более доминантный, более властный, - думаю, мы бы даже не сошлись", - добавила Денисенко.

Секрет счастливых отношений

Актриса убеждена, что разница в характерах лишь укрепила их пару. По ее мнению, именно отличие в эмоциональности помогло им построить гармоничные отношения.

"Наши отличия в эмоциях, напротив, помогли построить гармоничные отношения", - отметила она.

Ко всему Наталка объяснила, почему многие называют их пару примером для подражания.

"А если нас и считают примером, то, наверное, потому, что и я, и Юрий в наших отношениях избрали себя. Выбрали жить так, как хотим именно мы, а не так, как от нас ожидают другие. И выбрали свое счастье", - подытожила Денисенко.

Что еще известно о паре

Наталка Денисенко и Юрий Савранский перестали скрывать свои отношения в конце 2025 года, хотя еще до этого в сети активно обсуждали возможный роман пары. Впоследствии актриса подтвердила, что они вместе.

В июне этого года Савранский сделал любимой предложение руки и сердца во время совместного путешествия в Турцию. Признание состоялось у античного храма Аполлона в городе Сиде, а Денисенко ответила согласием.

Влюбленные уже не раз говорили, что не планируют долго откладывать свадьбу. Они занимаются подготовкой к предстоящей церемонии и постепенно делятся подробностями личной жизни.

Для Наталки этот брак станет вторым. Она воспитывает сына Андрея от предыдущего брака с актером Андреем Фединчиком. По словам артистки, мальчик тепло принял нового избранника мамы и между ними сложились хорошие отношения.

Сам Юрий Савранский имеет опыт семейной жизни и воспитывает двоих детей от предыдущего брака.