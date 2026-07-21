Украинский режиссер стал членом академии, определяющей лауреатов "Эмми"

Украинец стал членом американской телевизионной академии

Режиссер стал национальным первичным членом (Charter National Member) NATAS. В организацию он вошел в рамках новой программы National Professional Membership, созданной для специалистов телевизионной индустрии.

По словам Мулы, новый статус поможет ему расширить профессиональные контакты и найти новые возможности для международного сотрудничества.

"Для меня большая честь присоединиться к профессиональному сообществу лучших мировых художников и продолжать вносить вклад в сферу спортивных и документальных фильмов. В моем мире кинопроизводство всегда было о людях, эмоциях и историях, выходящих далеко за пределы экрана", - написал он в своем посте.

Также режиссер отметил, что новые профессиональные знакомства, обмен опытом и сотрудничество с коллегами со всего мира должны посодействовать появлению новых международных проектов, а также помочь еще громче доносить миру правду об Украине.

Ко всему членство в NATAS позволяет участвовать в профессиональных мероприятиях, общаться с представителями международной телеиндустрии и работать над новыми документальными и художественными проектами.

Чем известен украинский режиссер

Национальная академия телевизионных искусств и наук в США объединяет профессионалов телевизионной сферы. Организация отвечает за вручение национальных премий "Эмми" в разных категориях, включая новости, документальные и спортивные программы, детский и семейный контент, а также технологические разработки.

Владимир Мула имеет значительный опыт работы с международными медиа. Он сотрудничал с BBC, CBS и CNA и работал на крупных мировых событиях. Режиссер освещал "Евровидение", чемпионат мира по футболу 2014 года, Евро-2016, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Южной Корее, а также Олимпиаду-2024 в Париже.

Мула также создал ряд документальных фильмов, среди которых "Американская мечта", "ЮКІ", "Нація футболу" и "Гра на перехоплення".

В 2024 году режиссер получил премию Sports Emmy Awards за документальный минисериал "Футбол має тривати". Лента рассказывает о донецком футбольном клубе "Шахтар".