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Известная блогер ошарашила новостью о беременности двойней: "Самое большое счастье!"

10:19 11.07.2026 Сб
2 мин
Семья впервые станет родителями
aimg Наталия Крижановская
Известная блогер ошарашила новостью о беременности двойней: "Самое большое счастье!" Блоггерша Алина Жук (фото: instagram.com/alina_zhukk)
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Известная блогер и певица из Луцка Алина Жук поделилась радостной новостью о пополнении в семье. Во время тематического гендер-пати она ошарашила гостей неожиданным признанием.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на пост, опубликованный на ее странице Instagram.

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Наибольшее благословение

Так, о счастливом известии блогер рассказала в своих социальных сетях. Она призналась, что последние месяцы стали для ее семьи особенными, а теперь они готовы поделиться величайшей радостью и с другими.

"Мы еще долго будем рассказывать вам обо всем, что пережили за последние пять месяцев. А пока о нашем величайшем счастье, величайшем благословении от Бога, нашей двойне", - написала она.

Гендер-пати завершилось неожиданным признанием

Празднование будущего пополнения собрало родных, друзей и известных блоггеров. Для особого события Жук и его муж выбрали белые образы, в то время как гости придерживались дрескода в розовых и голубых оттенках.

Гендер-пати произошло на сцене у бассейна, украшенной воздушными шарами. Главная интрига вечера была скрыта за большой ширмой, закрывавшей баннер с надписью "У нас будет двойня". В решающий момент супруги вместе открыли его перед всеми присутствующими.

Такое признание стало полной неожиданностью для гостей. Многие не сдержали эмоций - присутствовавшие растрогались и заплакали, поздравляя будущих родителей с двойным счастьем.

Что известно о луцкой блоггерке и ее семье

Алина Жук - блоггер, певица и автор песен из Луцка. Она приобрела популярность благодаря контенту в соцсетях, где делится моментами из своей жизни, творчеством, путешествиями и личными историями. На ее страничках подписаны сотни тысяч пользователей.

Вместе с мужем Алина активно развивает семейный блог и часто снимает общий контент. Супруги находятся в ожидании первенцев - блогер сообщила, что они станут родителями двойни. Для обоих это будет первый опыт отцовства.

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