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Экс-солистка "ВИА Игры" рассекретила пол ребенка: певица провела трогательное гендер-пати

12:40 04.07.2026 Сб
2 мин
Пол малыша влюбленные узнали на берегу моря
aimg Наталия Крижановская
Экс-солистка "ВИА Игры" рассекретила пол ребенка: певица провела трогательное гендер-пати Анастасия Кожевникова (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)
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Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, недавно объявившая о беременности, поделилась еще одной радостной новостью. Певица вместе с мужем Кириллом раскрыла пол будущего ребенка.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

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Гендер-пати у моря: как Кожевникова раскрыл пол ребенка

Для особого момента Анастасия и Кирилл организовали уютное гендер-пати прямо на побережье. Влюбленные подготовили праздничный торт со скрытой цветной начинкой и под романтическую музыку одновременно погрузили бокалы. Когда они подняли их, внутри увидели розовые лепешки и крем.

Именно так будущие родители узнали, что ждут дочь. Не сдерживая эмоций, пара обнялась и поцеловалась.

"It's a…" - подписала свой пост артистка.

После публикации трогательного видео, страница певицы быстро наполнилась поздравлениями. Друзья, коллеги и поклонники пожелали Анастасии легкой беременности, а будущей дочери - крепкого здоровья. В комментариях семью засыпали теплыми словами и пожеланиями счастья.

  • "Поздравляю с маленькой принцессой!"
  • "Девочка! Я так и знала!"
  • "Искренние поздравления! Какая радость! Мир станет богаче еще одной красавицей!"
  • "Классссссс! Родители девочки!"
  • "Приветствую! Замечательные!"
  • "Как вы хороши, оба! Девочка будет папина принцесса."

Что известно о Кожевникове

Украинская певица стала известна после участия в проекте "Хочу V ВИА Игру", который показывали на телевидении еще в 2013 году. Там она вошла в обновленный состав группы "ВИА Гра" вместе с Эрикой Герцег и Мишей Романовой. В составе коллектива артистка приобрела популярность и в течение нескольких лет выступала на больших сценах.

Уже в 2018 году Анастасия решила покинуть группу и начала строить сольную карьеру. После этого Кожевникова выпустила ряд песен и продолжила развиваться как отдельная исполнительница.

Она также активно появляется в медиапроектах и дает интервью.

О том, что впервые стала матерью, Анастасия сообщила в июне.

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