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Известный кулинар и судья "МастерШеф" усыновил ребенка: что известно

15:33 31.07.2026 Пт
2 мин
В семье шефа большая радость
aimg Наталия Крижановская
Известный кулинар и судья "МастерШеф" усыновил ребенка: что известно Алекс Якутов (фото: instagram.com/alex_yakutov)
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В семье ресторатора и судьи "МастерШеф. Профессионалы" Алекса Якутова - большая радость. После продолжительного процесса усыновления он и его жена Аля наконец-то официально стали родителями. Супруги получили положительное решение суда и уже несколько недель воспитывают маленького сына.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на публикацию со страницы шефа в Instagram.

Алекс и Аля усыновили мальчика Кирилла

Семья украинского шеф-повара пополнилась сыном. Суд удовлетворил заявление Алека и Али Якутовых об усыновлении мальчика по имени Кирилл. Радостной новостью ресторатор поделился в своих соцсетях, опубликовав первое совместное фото с ребенком.

"Официально Александрович! Сегодня суд поставил окончательную точку по делу по усыновлению, удовлетворив наше заявление. Наконец-то!" - говорится в тексте поста.

Путь к отцовству оказался для супругов длительным. После прохождения необходимых специализированных курсов и сбора документов пара более года ждала своей очереди в службе по делам детей.

Познакомились с Кириллом Якутовы в конце апреля 2026 года. В тот момент мальчик находился в Ворзельском доме ребенка в Киевской области. В течение примерно полутора месяцев Алекс и Аля регулярно приезжали к малышу, пока продолжалось оформление всех необходимых документов. В начале лета ребенок уже переехал в свою новую семью.

Известный кулинар и судья &quot;МастерШеф&quot; усыновил ребенка: что известноКирилл в новой семье (фото: instagram.com/alex_yakutov)

Как Якутовы решились на усыновление

Жена ресторатора Аля Якутова ранее неоднократно рассказывала о непростом пути супругов к отцовству. По ее словам, решение усыновить ребенка вызревало у них давно. Когда пара окончательно поняла, что этот путь может стать для них возможностью стать родителями, они сразу начали действовать.

Собирать необходимые документы супруги начали еще весной 2024 года. По пути к усыновлению им пришлось пройти немало бюрократических процедур и обязательных проверок. Также Алекс и Аля прошли специальную учебу для кандидатов в усыновители, после чего начался непосредственный поиск ребенка.

Известный кулинар и судья &quot;МастерШеф&quot; усыновил ребенка: что известно Семья Якутовых и Кирилла (фото: instagram.com/alex_yakutov)

Сегодня семья уже адаптируется к новой жизни. Маленький Кирилл больше месяца живет вместе с Якутовыми, привыкает к новому дому и своим родителям. Мальчик также успел подружиться с домашним любимцем семьи - котом Лео.

Известный кулинар и судья &quot;МастерШеф&quot; усыновил ребенка: что известноАлекс Якутов, Кирилл и спасённый семьей котик Лео (фото: instagram.com/alex_yakutov)

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