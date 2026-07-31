Відомий кулінар і суддя "МастерШеф" всиновив дитину: що відомо

У родині ресторатора та судді "МастерШеф. Професіонали" Алекса Якутова - велика радість. Після тривалого процесу усиновлення він та його дружина Аля нарешті офіційно стали батьками. Подружжя отримало позитивне рішення суду та вже кілька тижнів виховує маленького сина.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис зі сторінки шефа в Instagram .

Алекс та Аля усиновили хлопчика Кирила

Родина українського шеф-кухаря поповнилася сином. Суд задовольнив заяву Алека та Алі Якутових про усиновлення хлопчика на ім'я Кирило. Радісною новиною ресторатор поділився у своїх соцмережах, опублікувавши перше спільне фото з дитиною.

"Офіційно Олександрович! Сьогодні суд поставив остаточну крапку в справі по усиновленню, задовільнивши нашу заяву. Нарешті!" - йдеться в тексті допису.

Шлях до батьківства виявився для подружжя тривалим. Після проходження необхідних спеціалізованих курсів та збору документів пара понад рік чекала своєї черги у службі у справах дітей.

Познайомилися з Кирилом Якутови наприкінці квітня 2026 року. На той момент хлопчик перебував у Ворзельському будинку дитини на Київщині. Протягом приблизно півтора місяця Алекс та Аля регулярно приїздили до малюка, поки тривало оформлення всіх необхідних документів. На початку літа дитина вже переїхала до своєї нової родини.

Кирил у новій родині (фото: instagram.com/alex_yakutov)

Як Якутови наважилися на усиновлення

Дружина ресторатора Аля Якутова раніше неодноразово розповідала про непростий шлях подружжя до батьківства. За її словами, рішення усиновити дитину визрівало в них давно. Коли пара остаточно зрозуміла, що саме цей шлях може стати для них можливістю стати батьками, вони одразу почали діяти.

Збирати необхідні документи подружжя розпочало ще навесні 2024 року. На шляху до усиновлення їм довелося пройти чимало бюрократичних процедур та обов’язкових перевірок. Також Алекс та Аля пройшли спеціальне навчання для кандидатів в усиновлювачі, після чого розпочався безпосередній пошук дитини.

Родина Якутових та Кирил (фото: instagram.com/alex_yakutov)

Сьогодні родина вже адаптується до нового життя. Маленький Кирило понад місяць живе разом із Якутовими, звикає до нового дому та своїх батьків. Хлопчик також встиг подружитися з домашнім улюбленцем родини - котом Лєо.

Алекс Якутов, Кирил і врятований родиною котик Лео (фото: instagram.com/alex_yakutov)